El animal atacó a su cuidador atraído por un olor dulce

Controversia por el uso de animales para los espectáculos

Compartir







Un oso negro ha atacado a su cuidador durante un espectáculo en el Parque Safari de Hangzhou, en China. El animal, atraído por el olor dulce de las golosinas (tales como manzanas y zanahorias) que llevaba el hombre, se abalanzó sobre este de forma inmediata.

Los trabajadores que estaban en el momento de los hechos utilizaron canastas, palos y sillas para apartar al animal del hombre que, gracias a la intervención de sus compañeros, salió ileso del ataque.

PUEDE INTERESARTE Una leona mata a un hombre con trastornos mentales que se coló en un recinto vallado de un zoo de Brasil

Uso de los animales para espectáculos

El maltrato animal en zoos y safaris, es un tema controversial que siempre aparece entre los animalistas y personas que defienden la libertad animal por encima de su supuesta conservación en lugares adaptados para ello.

Desde que el pasado 29 de marzo de 2024 se prohibiera en España utilizar animales silvestres en los circos, estos se pueden emplear únicamente en concursos, romerías y otros eventos siempre y cuando se garantice el bienestar animal.

Por otro lado, los shows en zoos en países como China, se han visto sometidos a protestas de iniciativas locales y presiones internacionales, poniendo sobre la mesa la inexistencia de una ley nacional de bienestar animal que prohíba el maltrato o los espectáculos, más allá de una protección general de la vida silvestre.