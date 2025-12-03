La mujer de tres hijos se encontraba sola en el momento del ataque

Barbara Brewington, una mujer de 38 años, ha muerto al proteger a su perro de otro callejero en el jardín de su casa en Bonnetsville, Carolina del Norte. Los hechos ocurrieron el domingo 23 de noviembre, según informa ‘People’. Los equipos de rescate no pudieron reanimarla.

Barbara, una asistente dental, resultó gravemente herida por “un perro mestizo” que había acogido en mayo. "Tenía su propio perro de compañía. Y por una razón u otra, el perrito se escapó. Y ella intentaba separar al perro callejero de su mascota. Al parecer, el perro se volvió demasiado agresivo y la atacó”, explica el sheriff del condado de Sampson, Jimmy Thornton.

El perro callejero ha sido sacrificado

La mujer de tres hijos se encontraba sola en el momento del ataque. El sheriff asegura que pudo salvar a su perro más pequeño y meterlo dentro de la casa. El perro callejero fue sacrificado en el lugar. "Si conocías a Barbara, sabías lo que era el amor verdadero", sostiene su hermana en la página de GoFundMe.

La hermana no ha podido contener la emoción al hablar sobre la fallecida: "Era un rayo de sol en un día lluvioso. Era la risa de cualquier habitación. No conocerás a nadie que te diga lo contrario".

Barbara se ha muerto dejando a tres hijos huérfanos y la hermana de la fallecida confiesa cómo se siente la familia: "Ser madre era su vocación. Amaba a sus hijos más que a la propia vida".

Por último, sus seres queridos no pueden contener la tristeza y se rompen al verbalizar cómo será el futuro sin Barbara: "No hay nada que pueda traerla de vuelta a nosotros, pero me encantaría poder devolverle algo a su familia”. Una familia que ya ha recaudado más de 18.000 euros y que pide justicia para la víctima.