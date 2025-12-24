Hay otros cinco hombres acusados de diferentes delitos sexuales contra Joanne Young, la mujer que ha elegido dar la cara

'El Pelicot español', un hombre que violó a su mujer y grabó y subió las imágenes a Internet, condenado a ocho años de cárcel en Alemania

Compartir







Caso Pelicot en Reino Unido: el ex concejal británico, Philip Young, tenía el mismo modus operandi, que su antecesor francés y drogaba a su esposa Joanne para que otros hombres la violaran. Es lo que sospechan los investigadores y el Tribunal que este martes lo ha acusado de 56 delitos sexuales, incluyendo múltiples cargos de violación y administración de un fármaco que dejara inconsciente a su entonces expareja. La mujer ha renunciado al anonimato para visibilizar el proceso.

El ex concejal británico, Philip Young, de 49 años será juzgado por un Tribunal de Paz, de Swindon, donde se ha presentado y se ha acogido a su derecho a no contestar a ninguna pregunta. El exconcejal conservador solo ha confirmado su nombre y dirección se ha declarado no culpable. Los investigadores creen que los presuntos abusos y violaciones contra su mujer ocurrieron entre 2010 y 2023.

Hay cinco hombres acusados de diferentes delitos sexuales cometidos contra Yoanne Young

Además de Young hay oros cinco hombres acusados de delitos sexuales contra Joanne Young, de 48 años, que comparecieron ante el mismo tribunal; dos de ellos se declararon inocentes de todas las acusaciones. Todos, con edades comprendidas entre 31 y 61 años, han sido puesto en libertad con cargos.

Phillip Young, al que ya los medios llaman el Pelicot británico, entre los 56 delitos sexuales que se le imputan están otros por voyeurismo, posesión de imágenes indecentes de menores, necrofilia y posesión de imágenes de sexo extremo.

El hombre fue concejal conservador del distrito de Swindon, entre 2007 y 2010.