El exmarido de la víctima comparecerá el martes junto a otros cinco hombres por los supuestos delitos

Quién es el 'Pelicot español', condenado en Alemania por violar a su mujer durante años y grabarlo

Compartir







Conmoción en Reino Unido. Un exmarido y cinco hombres han sido acusados de 60 delitos sexuales contra su exmujer, incluyendo drogarla y violarla repetidamente durante 13 años en Inglaterra. La víctima ha decidido renunciar a su derecho legal del anonimato, según informa ‘People’. El próximo martes comparecerán todos por los delitos que ocurrieron entre 2010 y 2023.

“La víctima en este caso, Joanne, ha tomado la decisión de renunciar a su derecho legal automático al anonimato. Ha contado con el apoyo de oficiales especialmente formados desde el inicio del proceso y ha tomado la decisión tras múltiples conversaciones con agentes y servicios de apoyo”, relata el superintendente detective, Geoff Smith.

El exmarido, acusado de 56 delitos sexuales

Philip Young, de 49 años, ha sido acusado de 56 delitos sexuales, incluidos múltiples cargos de violación contra su exmujer Joanne Young, de 48. También ha sido acusado de administrar una sustancia con intención de aturdir y dominar a la víctima para violarla y de posesión de pornografía infantil.

El exmarido de la víctima comparecerá el martes junto a otros cinco hombres por los supuestos delitos que ocurrieron entre 2010 y 2023. La mujer, que ha renunciado a su derecho legal a ser identificada, está siendo apoyada por un equipo especializado en estos casos.

PUEDE INTERESARTE Una periodista española publica la crónica completa del caso Gisèle Pelicot: los detalles que no se contaron

Fiscalía tiene pruebas suficientes para acusarlos

“El Servicio de Fiscalía de la Corona ha autorizado la acusación de Philip Young, Norman Macksoni, Dean Hamilton, Connor Sanderson Doyle, Richard Wilkins y Mohammed Hassan con varios delitos tras una investigación policial sobre presuntos delitos sexuales graves contra Joanne Young durante un periodo de 13 años”, explica el fiscal especialista del Servicio de Fiscalía de la Corona, James Foster.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

“Nuestros fiscales han trabajado para demostrar que hay pruebas suficientes para acusar y que es de interés público iniciar procedimientos penales”, añade el fiscal. El superintendente de detectives, Geoff Smith, de la Policía de Wiltshire, recalca que han conseguido un gran avance “en una investigación compleja y extensa”.