El Gobierno de Israel retirará mañana 1 de enero las licencias a 37 ONG que operan en Gaza y también en Cisjordania, entre ellas Médicos Sin Fronteras (MSF), al considerar que empleados de esas organizaciones "estuvieron involucrados en actividades terroristas".

Cáritas Jerusalén dice que seguirá con sus operaciones

La organización Cáritas Jerusalén afirmó que continuará con sus operaciones humanitarias y de desarrollo en Gaza, Cisjordania y Jerusalén a pesar del anunció del Gobierno israelí de que retirará mañana su licencia para operar, argumentando que se trata de una persona jurídica reconocida por Israel en un acuerdo con la Santa Sede.

En un comunicado, el portavoz del Patriarcado Latino de Jerusalén, Farid Jubran, explica este jueves que la organización no ha iniciado ningún proceso de "reinscripción" ante las autoridades israelíes, que aprobaron a principios de 2025 un nuevo sistema de registro de las ONG internacionales ampliamente criticado por estas organizaciones, al comprender información sensible como los nombres de todos sus empleados.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que gobierna en partes del territorio de Cisjordania, dijo que el Gobierno israelí "no quiere testigos de sus crímenes", tras anunciar que no renovará la licencias.

Esta es la lista, a la que ha tenido acceso EFE a través de una fuente del Gobierno israelí, de las organizaciones afectadas, varias de ellas españolas, que tendrán hasta el 1 de marzo para completar el cese de sus actividades en los territorios palestinos.

