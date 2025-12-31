Israel retira la licencia a 37 ONG que operan en Gaza por incumplir las normas de registro, entre ellas MSF y Oxfam
Israel retirará desde el 1 de enero las licencias a 37 ONG que operan en Gaza y también en Cisjordania
El Gobierno de Israel retirará mañana 1 de enero las licencias a 37 ONG que operan en Gaza y también en Cisjordania, entre ellas Médicos Sin Fronteras (MSF), al considerar que empleados de esas organizaciones "estuvieron involucrados en actividades terroristas".
Cáritas Jerusalén dice que seguirá con sus operaciones
La organización Cáritas Jerusalén afirmó que continuará con sus operaciones humanitarias y de desarrollo en Gaza, Cisjordania y Jerusalén a pesar del anunció del Gobierno israelí de que retirará mañana su licencia para operar, argumentando que se trata de una persona jurídica reconocida por Israel en un acuerdo con la Santa Sede.
En un comunicado, el portavoz del Patriarcado Latino de Jerusalén, Farid Jubran, explica este jueves que la organización no ha iniciado ningún proceso de "reinscripción" ante las autoridades israelíes, que aprobaron a principios de 2025 un nuevo sistema de registro de las ONG internacionales ampliamente criticado por estas organizaciones, al comprender información sensible como los nombres de todos sus empleados.
Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que gobierna en partes del territorio de Cisjordania, dijo que el Gobierno israelí "no quiere testigos de sus crímenes", tras anunciar que no renovará la licencias.
Esta es la lista, a la que ha tenido acceso EFE a través de una fuente del Gobierno israelí, de las organizaciones afectadas, varias de ellas españolas, que tendrán hasta el 1 de marzo para completar el cese de sus actividades en los territorios palestinos.
- Acción contra el Hambre.
- Action Aid.
- Alianza por la Solidaridad.
- Artsen Zonder Grenzen (Médicos sin Fronteras Holanda).
- Campaign for the Children of Palestine (CCP Japón).
- CARE.
- DanChurchAid.
- Danish Refugee Council.
- Handicap International – Humanity and Inclusion.
- Japan International Volunteer Center.
- Médicos del Mundo Francia.
- Médicos del Mundo Suiza.
- Médicos Sin Fronteras Bélgica.
- Médicos Sin Fronteras Francia.
- Médicos del Mundo España.
- Mercy Corps.
- Médicos Sin Fronteras España.
- Norweigan Refugee Council.
- Oxfam Novib.
- Première Urgence Internationale.
- Terre des Hommes Lausanne.
- The International Rescue Committee (IRC).
- WeWorld-GVC 24 – World Vision International.
- Relief International.
- Fondazione AVSI.
- Movimiento por la Paz – MPDL.
- American Friends Service Committee (AFSC).
- Medico International.
- The Palestine Solidarity Association (PSAS) Suecia.
- Defense for Children International.
- Medical Aid for Palestinians Reino Unido.
- Caritas Internationalis.
- Caritas Jerusalem.
- Near East Council Churches.
- OXFAM Quebec.
- War Child Holanda.