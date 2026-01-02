Jacques y Jessica Moretti, un matrimonio francés propietario del Constellation han sido interrogados.

Jessica Moretti, esposa del dueño del bar incendiado en Suiza, estaba en el interior de la sala: "Está herida"

Compartir







En 2015, "Constellation" fue comprado por Jacques y Jessica Moretti, un matrimonio francés propietario de otros dos restaurantes en la zona, Le Senso, también en Crans Montana, y Le Vieux Chalet 1978 en Lens, Valais, que actualmente se encuentra temporalmente cerrado.

Ambos viven ahora momentos de desolación tras la tragedia más grande que recuerda Suiza en los últimos tiempos: un incendio en la celebración de Nochevieja que ha costado la vida a al menos 47 jóvenes y ha provocado más de 100 heridos. Un drama que marcará un antes y un después para la localidad, el país y para esta pareja. La propia Jessica Moretti, que se encontraba en la barra en el momento de la tragedia, resultó herida en el incendio.

Las autoridades suizas informaron hoy, según adelanta El Corriere, que la pareja fue interrogada como parte de la investigación en curso sobre la masacre. Actualmente no están siendo investigados. Dependiendo de los resultados de la investigación, se podrá determinar si ellos resultan penalmente responsables. De ser así, se les abriría una investigación por incendio provocado, homicidio involuntario y lesiones corporales por negligencia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Le Constellation había sido inspeccionado tres veces en diez años y todo se había hecho de acuerdo con las normas y reglamentos EFE/EPA/Adrien Perritaz

“Le Constellation había sido inspeccionado tres veces en diez años y todo se había hecho de acuerdo con las normas y reglamentos”, declaró Jacques Moretti al “Tribune de Geneve” después de hablar con la policía. Un amigo de la pareja, Jean-Thomas Filippini, declaró a la AFP que logró escucharlos a las 5 de la mañana. "Me dijeron que estaban vivos y que era una catástrofe".

¿Cumplía realmente las medidas de seguridad? La investigación se centrará en ello

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La fiscal general del cantón del Valais, Béatrice Pilloud, señaló en cuanto al interrogatorio que los dueños del local "proporcionaron información sobre la distribución interior del local, las obras de renovación realizadas y el aforo del bar.

La investigación posterior se centrará en las obras realizadas en el interior del bar, los materiales utilizados, los permisos de funcionamiento y las medidas de seguridad adoptadas. Estas deberían haber incluido extintores, vías de escape, cumplimiento de la normativa de seguridad contra incendios y equipos de extinción de incendios.

Todo ello además del control del aforo autorizado, el equipo utilizado, las instalaciones, las vías de escape y los accesos. En cuanto al aforo los primeros datos apuntan a que aunque el local tiene capacidad para 400 personas en el momento de los hechos no había más de cien en el local, según los primeros análisis que ahora deben ser confirmados.

El material del local no era el más idóneo para enfrentarse a un incendio

Pero un elemento parece claro. Los muebles de madera y cuero no eran los más aconsejables en caso de un incendio. El hecho de que la manera de huir del fuego se hiciera a través de una escalera no parece que fuera la mejor manera y la más segura en caso de accidente.

Las salidas de emergencia deben estar siempre despejadas y no presentar ningún obstáculo en el camino hacia la huida. Y esa escalera se convirtió, hoy lo sabemos con certeza, en una trampa mortal para muchos. Hubo muertos quemados pero otros también aplastados en medio del horror.

Además de la escalera principal, hay otra salida de emergencia, al final del pasillo donde se encuentra un bar más pequeño, que conduce a una salida trasera, estrecha. No parecen las salidas de emergencia más idóneas, pero serán los investigadores los que analicen si pese a las inspecciones el local estaba preparado para un fuego de este calibre, que se expandió en cuestión de segundos provocando el caos.

El local se distribuye en dos plantas en un edificio de tres pisos. El café da a la calle, con una terraza con vistas a los Alpes. Un tramo de unos veinte escalones de madera conduce al sótano: aquí es donde, según se informa, se desató el incendio que provocó la explosión y la masacre.

Unas bengalas en botellas de champán causaron el incendio

Más allá del interrogatorio, y en base a las imágenes y las primeras investigaciones, las autoridades suizas dan prácticamente por seguro que el trágico incendio en el bar-discoteca 'Le Constellation' tuvo su origen en unas bengalas adheridas a botellas de champán que colgaban del techo del bar.

El último balance mantiene la cifra provisional de fallecidos en 40 pero eleva los heridos a 119, de ellos 113 identificados: 71 son de nacionalidad suiza, 14 franceses, once italianos, cuatro serbios, un bosnio, un portugués, un polaco y un luxemburgués.

"Al parecer, la bengala estaba sujeta a una botella de champán, que estaba demasiado cerca del techo. Fue entonces cuando se declaró el incendio", ha indicado la fiscal general, Béatrice Pilloud, en rueda de prensa, recogida por los medios nacionales.

Cuatro heridos se encuentran en estado crítico

Sobre los heridos, el director general del Hospital del Valais Eric Bonvin, ha confirmado que 55 personas tuvieron que ser hospitalizadas por el incendio. De ellos, once permanecen en el hospital de Sion y 28 fueron trasladados posteriormente a otros hospitales suizos o extranjeros.

De las once personas que permanecen en el hospital de Sion, cuatro se encuentran en cuidados intensivos en estado crítico, tres están siendo operadas. Otras cuatro están siendo intervenidas en el cercano Hospital de Sierre.

El Papa reza por las víctimas del incendio en Crans-Montana

Hasta el Papa León XIV ha enviado un telegrama al obispo de la diócesis de Sion (Suiza), Jean-Marie Lovey, con el que se une al duelo tras el incendio, según Vatican News.

En el texto, escrito en francés y firmado por el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin, el Santo Padre expresa "su compasión y preocupación por los allegados a las víctimas" y ruega al Señor que acoja a los difuntos en su morada de paz y luz, además de apoyar la valentía de quienes sufren en el corazón o en el cuerpo. "Que la Madre de Dios, en su ternura, traiga el consuelo de la fe a todos los afectados por esta tragedia y los mantenga en la esperanza", ha señalado León XIV.

Por su parte, 'Vatican News' también ha indicado que la diócesis ya expresó "su conmoción y preocupación" con la tragedia a través de un comunicado el mismo día 1, donde además trasladó "su condolencia y compasión por todas las víctimas, sus seres queridos y sus familias".

En el texto, la Diócesis encomendó a la Santísima Virgen María a todos los afectados y sus familias, esperando que en medio de esta tragedia pudiesen recibir consolación y apoyo. "Lo que debería haber sido una noche de celebración se convirtió en una terrible catástrofe para cientos de personas. Nuestros pensamientos y oraciones están con ellos", señaló.

A su vez, también mostró "su apoyo y gratitud a todos los que participaron de diversas maneras en la ayuda a las víctimas, tanto en el lugar como en los diversos hospitales movilizados, incluyendo personal médico, policía, autoridades civiles y judiciales".