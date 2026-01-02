Confirmado: Las bengalas en botellas de champán causaron el incendio en el bar de Suiza

Las autoridades suizas dan prácticamente por seguro que el trágico incendio en el bar-discoteca 'Le Constellation' fue provocado por bengalas.

El horror de los supervivientes del incendio mortal en Suiza: "Algunos estaban ardiendo y otros murieron junto a nosotros"

Las autoridades suizas dan prácticamente por seguro que el trágico incendio en el bar-discoteca 'Le Constellation', en la localidad suiza de Crans-Montana, tuvo su origen en unas bengalas adheridas a botellas de champán que colgaban del techo del bar.

"Al parecer, la bengala estaba sujeta a una botella de champán, que estaba demasiado cerca del techo. Fue entonces cuando se declaró el incendio", ha indicado la fiscal general, Béatrice Pilloud, en rueda de prensa, recogida por los medios nacionales.

Las investigaciones están en pleno desarrollo, pero "una hipótesis parece apuntar en una sola dirección: una pequeña vela en una botella de champán parece haber causado el incendio en el techo", afirma la fiscal general, Béatrice Pilloud. Una mujer a hombros con botellas con bengalas justo debajo del lugar donde se originó el fuego ha sido clave.

Las imágenes instantes antes de la tragedia están siendo vitales Se cree que el fuego alcanzó el techo, recubierto de material inflamable, y se expandió a gran velocidad, en una combustión explosiva. Hay una vía de salida, una escalera que lleva a la planta superior antes de poder salir a la calle. Supuestamente había una puerta de emergencia que no se utilizó.

En el sótano las imágenes sorprenden mas. El techo ya está ardiendo, pero los chicos no reaccionan, siguen bailando, saltando, no hay sensación de peligro.... unos instantes perdidos que fueron definitivos. Para cuando reaccionaron e intentaron apagar las llamas, ya era tarde, se investiga ahora de qué material era el techo, aunque salta a la vista que no era ignifugo.

Y después, el horror. Las risas convertidas en gritos. Esos estremecedores gritos pidiendo auxilio todavía resuenan en la cabeza de los que lograron escapar. "Veíamos cómo la gente gritaba, corrían...". Algunos se encuentran aún en shock, incapaces de recordar como consiguieron salvarse. "Pensé voy a morir, pero al final logré patear el cristal, se rompió y escapé", cuenta un joven superviviente.

Cuatro personas en estado crítico

El último balance mantiene la cifra provisional de fallecidos en 40 pero eleva los heridos a 119, de ellos 113 identificados: 71 son de nacionalidad suiza, 14 franceses, once italianos, cuatro serbios, un bosnio, un portugués, un polaco y un luxemburgués.

La fiscal ha confirmado que varias personas han sido ya interrogadas, entre ellas la pareja que regenta el bar, antes de determinar si es necesaria una investigación penal por homicidio involuntario.

Sobre los heridos, el director general del Hospital del Valais Eric Bonvin, ha confirmado que 55 personas tuvieron que ser hospitalizadas por el incendio. De ellos, once permanecen en el hospital de Sion y 28 fueron trasladados posteriormente a otros hospitales suizos o extranjeros.

De las once personas que permanecen en el hospital de Sion, cuatro se encuentran en cuidados intensivos en estado crítico, tres están siendo operadas. Otras cuatro están siendo intervenidas en el cercano Hospital de Sierre.

Actualmente, la atención se centra principalmente en identificar a las víctimas y sus lesiones. "Esa es una parte importante de la investigación en este momento. El resto de la investigación se centra en todos los videos que muestran la causa del incendio", señala la fiscal general, Béatrice Pilloud. "Estamos examinando si se contaban con todos los permisos necesarios, si había demasiada o muy poca gente presente; todo ese tipo de preguntas. Pero encontrar las respuestas lleva tiempo", explicó la fiscal general.

Lo más importante en los próximos días es la identificación de las víctimas. "Es absolutamente crucial que podamos devolver todos los cuerpos a las familias y comunicar todos los detalles de esta tragedia", declaró Pilloud.

"Esta es la mayor tragedia que he vivido aquí. Es dramática para todo el Valais", declaró la fiscal. “No es fácil, estoy muy afectada. Pero lo más importante son las familias que han perdido a sus hijos y seres queridos. Están sufriendo”.