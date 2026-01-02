“Cundió el pánico absoluto, todo el mundo gritaba”, ha afirmado otra superviviente.

"Al pasar por la puerta todos nos empujamos. Nos caímos unos encima de otros y nos amontonamos. Algunos estaban ardiendo y otros murieron junto a nosotros". Es el testimonio de una de las supervivientes del incendio del en el bar Le Constellation en la estación de esquí suiza de Crans-Montana que ha provocado ya más de 40 muertos y 119 heridos, la mayoría graves, cuatro de ellos en estado crítico.

Las secuelas físicas estarán en la mente de muchas de las víctimas, pero el impacto psicológico de ver a amigos y seres queridos quemados no se olvidará nunca en esta localidad.

“Cundió el pánico absoluto, todo el mundo gritaba”, ha afirmado otra superviviente. En las imágenes un joven intenta apagar el fuego mientras otros graban con los móviles. Pero instantes después, los saltos se convirtieron en gritos y la fiesta en una lucha por la supervivencia.

Como “una escena de guerra” ha descrito la situación otro testigo, de unos 30 años, que en su testimonio al diario suizo Tages-Anzeiger habla de un espeso humo negro y gente que salía en llamas y gritaba.

Samuel Rapp, de 21 años, ha explicado al diario Blick que estaba cerca del local y salió a ver qué pasaba. “Salí corriendo al exterior, era un auténtico horror. Vi cadáveres y personas con el pelo quemado”.

Apoyo psicológico para familias y sanitarios

De hecho, ya se ha puesto en marcha un amplio sistema de apoyo psicológico de emergencia para pacientes, familiares, familias, pero también para el personal sanitario que interviene en el lugar. El tratamiento de quemaduras es complejo y puede durar varias semanas o incluso meses. Los traslados de pacientes continuarán. Varios países han ofrecido asistencia médica.

Hay casos en medio de la tragedia que también hablan de heroísmo. A Cristina Ferretti, madre de Eleonora Palmieri, veterinaria quemada reconoce que aunque su hija resultó: " herida en la cara nada más entrar, su novio la salvó".

Ahora, tanto ella como el padre de la joven de 29 años se encuentran en el Hospital Niguarda de Milán, a la espera de reunirse con su hija. "Vinimos a Milán de inmediato", dice, "donde nuestra hija fue ingresada tras unas horas en Sion. Su vida no corre peligro y agradecemos a los médicos el esfuerzo que están haciendo para atenderla".

Han tenido suerte. Son muchas las familias que siguen sin noticias de los desaparecidos y que, incluso, están abriendo cuentas en redes con llamadas a personas con las que no se tiene contacto publicando fotos pidiendo cualquier información que dé pistas de si pudieron salir del local o de si están ingresados en algún hospital donde hay en este momento 80 personas muy graves o en estado crítico.

"Aún no se dispone de datos definitivos sobre el número de fallecidos", han señalado las autoridades. La identificación de las víctimas, han añadido, "resulta especialmente compleja debido a las graves quemaduras sufridas por muchos de los cuerpos".

El propietario del bar y salón Le Constellation ha confesado que "no podemos dormir ni comer, estamos todos muy mal".