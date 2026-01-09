La ONG Iran Human Rights asegura que al menos 51 personas han muerto durante las manifestaciones antigubernamentales en Irán

Al menos 51 personas han muerto, incluyendo nueve menores de edad, durante las manifestaciones antigubernamentales que han estallado en distintos puntos de Irán debido al deterioro de la situación económica y energética, según cifras de la ONG Iran Human Rights.

"El apagón de Internet recuerda la sangrienta represión de las protestas de noviembre de 2019 en las que cientos de manifestantes fueron asesinados. En los últimos 13 días, el uso de la fuerza por parte del Gobierno contra los manifestantes ha ido en aumento", ha dicho en un comunicado el director de la ONG, Mahmud Amiri-Moghaddam.

El jefe del aparato judicial de Irán, Gholamhosein Mohseni-Ejei, ha calificado este mismo viernes de "alborotadores" a los manifestantes y ha prometido que habrá "severos castigos" contra aquellos que estén involucrados en los disturbios.

La Guardia Revolucionaria Islámica advierte: la "continuación de esta situación es inaceptable"

El servicio de Inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, mientras, ha advertido de que la "continuación de esta situación es inaceptable" y que "la sangre de las víctimas recae" sobre los "autores intelectuales" de las protestas.

"El pueblo iraní considera legítimo el derecho a tomar represalias contra la propagación de la inseguridad", reza un comunicado difundido por la agencia estatal de noticias Tasnim, que agrega que sus líneas rojas son "salvaguardar los logros del régimen", así como preservar la seguridad en el país.

Por su parte, el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ha señalado durante esta jornada a Donald Trump como el gran instigador de los disturbios en un discurso emitido por la radiotelevisión estatal iraní IRIB. El presidente de Estados Unidos sigue pendiente a lo que ocurre en el país.