Donald Trump abre otro campo de batalla. El presidente de EEUU ha advertido al Gobierno de Irán de que acudirá al rescate de la población "si dispara y asesina a manifestantes pacíficos" contra la inflación, la devaluación de la moneda y el estancamiento económico en el país. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Lariyani, ha respondido a Trump instándolo a no entrometerse "en los asuntos internos" de su país, porque pondría "en riesgo a los intereses de Washington".

El republicano, que ya mantiene un extraordinario despliegue militar frente a Venezuela, apunta a Irán, donde el régimen ha matado a cinco personas en los enfrentamientos que se produjeron este jueves durante el quinto día de protestas en varias partes del país contra las políticas de Masoud Pezeshkian.

"Si Irán dispara y asesina violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate", ha escrito Trump en Truth Social, su personal altavoz en redes sociales, desde donde ha advertido de que están "listos y preparados para actuar".

Las protestas, que comenzaron el domingo en Teherán, se extendieron a decenas de ciudades como Isfahán, Kermán, Kermanshah, Hamadán y la ciudad clerical de Qom. En un inicio comenzaron por la crisis económica, pero las manifestaciones han subido el tono contra el Gobierno con consignas contra la República Islámica como “Muerte al dictador” y lemas a favor del retorno de la monarquía, incluyendo “Pahlaví volverá”.

Irán responde a Trump con un aviso a navegantes

El asesor principal del Ayatolá, Alí Jamenei, y secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, ha avisado de que una eventual intromisión de Estados Unidos en los asuntos internos de Irán "desestabilizaría a toda la región", además de poner en riesgo los propios intereses de Washington.

En un mensaje en su cuenta de X reaccionando a la publicación de Trump, Lariyani ha señalado que es necesario distinguir entre "la postura de los comerciantes que protestan de las acciones de elementos disruptivos", entre ellos el jefe de la Casa Blanca, a quien responsabiliza de posibles nuevas escaladas. "El pueblo estadounidense debe saber que Trump inició esta aventura y debería prestar atención a la seguridad de sus soldados", ha señalado.

Miles de personas han marchado, este jueves, por varias ciudades iraníes para protestar por el deterioro de la situación económica, agravada con caídas históricas de la moneda local, el rial, la crisis energética, o la escasez de agua.

La caída del nivel adquisitivo de millones de ciudadanos iraníes se produce además en pleno aumento de las sanciones económicas de Estados Unidos.

Trump lleva varios días avisando a Irán sobre el desarrollo de su nuevo su programa nuclear bajo pena de posibles nuevos bombardeos como los que llevó a cabo en Junio contra el Gobierno de Teherán, junto a Israel cuando mataron a unas 1.000 personas a golpe de misiles.