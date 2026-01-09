Debido a estos problemas médicos, la nave Dragon Endeavour partirá de la Estación Espacial Internacional rumbo a la Tierra

La caminata espacial ya había sido pospuesta anteriormente por problemas de salud de uno de sus tripulantes

La NASA traerá de vuelta a la Tierra a cuatro astronautas de la Estación Espacial Internacional antes de tiempo debido a un problema médico de uno de ellos.

Así lo ha anunciado en una rueda de prensa el jefe de la Agencia Espacial de Estados Unidos, Jared Isaacman, quien ha destacado que, tras analizar la situación, traer de vuelta a la tripulación Crew-11 antes de lo previsto es la "mejor" decisión.

Priorizar la salud de la tripulación

Debido a estos problemas médicos, en los próximos días la nave Dragon Endeavour partirá de la Estación Espacial Internacional rumbo a la Tierra con Zena Cardman, Mike Fink, Kimya Yui y Oleg Platonov.

"La salud y el bienestar de nuestros astronautas siempre será nuestra mayor prioridad. Un miembro de la tripulación tuvo un problema médico y ahora está a salvo", ha asegurado.

La NASA ya había pospuesto la caminata espacial prevista para el jueves 8 de enero fuera de la Estación Espacial Internacional debido a que la agencia espacial norteamericana había monitoreando un problema de salud de un miembro de la tripulación que surgió este miércoles por la tarde a bordo del complejo orbital.

Asimismo, la NASA precisó que, debido a la privacidad médica, no es apropiado compartir más detalles sobre el miembro de la tripulación afectado. No obstante, la agencia aseguraba que la situación era "estable".