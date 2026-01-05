La astronauta Sara García considera que los retos que implica vivir en un entorno hostil como Marte son un laboratorio para desarrollar tecnologías que optimicen recursos.

La astronauta e investigadora Sara García: "Me da miedo que personas con poder cuestionen el método científico"

La astronauta leonesa Sara García Alonso, primera española en la historia de la Agencia Espacial Europea (ESA), ha asegurado que "Marte no es el planeta B" y, en un vídeo divulgativo, ha defendido que la exploración del 'planeta rojo' no debe entenderse como una vía de escape ante el deterioro de la Tierra, sino como una oportunidad para innovar en sostenibilidad.

"Yo no soy muy de la tendencia de que tenemos que llegar a Marte para crear ese planeta B y dar por perdida la Tierra", ha afirmado García, quien ha insistido en que los retos que implica vivir en un entorno hostil como Marte son un laboratorio para desarrollar tecnologías que optimicen recursos.

Sistemas capaces de generar oxígeno a partir del agua, o plantas que creen alimentos

Se ha referido así a sistemas cerrados capaces de generar oxígeno a partir del agua, plantas que produzcan alimento y oxígeno al mismo tiempo, y modelos circulares que permitan cubrir todas las necesidades humanas con muy pocos recursos.

"No se trata de colapsar este planeta y marcharnos a otro, sino de explorar cómo podemos evolucionar, incluso cambiando nuestra forma de alimentarnos y nutrirnos gracias a esas tecnologías", ha explicado en el vídeo que ha colgado en sus redes sociales.

Y ha advertido de que llegará un momento en el que la población y los recursos sean incompatibles y será necesario cambiar la mentalidad para garantizar la supervivencia.

Doctora en Biología Molecular desde 2018, García compagina su preparación como astronauta con la investigación contra el cáncer en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), donde su equipo busca nuevos tratamientos para tumores de páncreas y pulmón.

Mientras espera una misión que la lleve a la Estación Espacial Internacional o incluso a la Luna, la leonesa refuerza su faceta divulgativa, consciente del impacto que tiene como referente para mujeres y niñas en la ciencia.

Ese compromiso se refleja también en su nuevo libro, 'Órbitas: apuntes de una vida en continua exploración' (Sine Qua Non), donde comparte reflexiones sobre su trayectoria y la importancia de seguir cuidando nuestro hogar: la Tierra.