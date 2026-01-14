Esperanza Calvo 14 ENE 2026 - 15:58h.

Groenlandia se siente "amenazada" ante las intenciones de Donald Trump

Federic Mertens, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea: "Por allí pasan buques chinos y rusos. Y eso puede ir en contra de los intereses de los EEUU"

El ambiente en Groenlandia es gélido y no solo por la crudeza de su invierno. Los ciudadanos confiesan que se sienten "amenazados" y otros, como su primer ministro, da la cara y manda un mensaje muy claro a Estados Unidos: "Nuestra isla no está en venta".

Si les dan a elegir, los habitantes de Groenlandia se quedan como están, es decir, con Dinamarca. A Donald Trump no le ha gustado oírlo: “Creo que eso será un gran problema para él”. De hecho, el presidente americano ha sentenciado en su red social que para qué necesita Groenlandia: "Es vital para la Cúpula Dorada que estamos construyendo. La OTAN debería liderar el camino para que la consigamos. Si no lo hacemos, Rusia o China lo harán, ¡y eso no va a suceder! "

La cúpula dorada es el ambicioso proyecto de Trump para construir un escudo que proteja a Estados Unidos de misiles avanzados. Es la primera vez que lo relaciona con Groenlandia. También necesita controlar sus riquezas minerales, las tierras raras. “Por allí pasan buques chinos y rusos. Y eso puede ir en contra de los intereses de los Estados Unidos", explica Frederic Mertens, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea.

La primera negociación directa se abrirá esta tarde. El ministro de asuntos exteriores danés, un peso pesado que ha sido dos veces primer ministro, se reúne con su homólogo Marco Rubio. En el último momento, se ha unido vicepresidente Vance a la cita, lo que pone presión sobre Dinamarca. Su propia primera ministra de Dinamarca reconocía anoche que "lo peor está por venir". La presidente de la Comisión Europea Unión, por ahora, se ha limitado a un tibio " pueden contar con nosotros".