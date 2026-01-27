Las autoridades norcoreanas confirman el lanzamiento de prueba de un sistema de lanzacohetes múltiples de gran calibre hacia el mar de Japón,

Corea del Norte denuncia la incursión de un dron surcoreano en su espacio aéreo y advierte a Seúl: deberá "pagar un alto precio"

Las autoridades norcoreanas han confirmado este martes el lanzamiento de prueba de un sistema de lanzacohetes múltiples de gran calibre hacia el mar de Japón, llevado a cabo durante la víspera para verificar su "eficacia", y que ha estado supervisado por el líder norcoreano, Kim Jong Un, quien ha añadido que revelará los planes para reforzar la disuasión nuclear en el congreso del Partido de los Trabajadores de Corea.

"La prueba de hoy es de gran importancia para mejorar la eficacia de nuestra disuasión estratégica. Hemos logrado la modernización técnica de este sistema de defensa para emplear sus características más potentes de la manera más adecuada y eficaz, lo que ha permitido su aplicación en ataques específicos", reza un comunicado publicado por la agencia de noticias KCNA.

Según ha declarado Kim, "todos los indicadores se han mejorado para maximizar la capacidad de ataques, y en particular la movilidad, la inteligencia y la precisión de impacto de los cohetes se han mejorado notablemente". "La movilidad del vehículo lanzador recientemente modernizado también es perfecta", ha agregado.

Asimismo, ha destacado que "el sistema de vuelo autodirigido y guiado con precisión, capaz de ignorar cualquier intervención externa, es una característica clave que demuestra la superioridad de este sistema de armas", considerando que "el logro de este éxito no fue tarea fácil".

Las palabras de Kim Jong Un

"Estoy seguro de que ningún otro país adquiriría tal tecnología ni poseería tal capacidad en al menos unos pocos años. Si hubieran presenciado esta prueba, nuestros enemigos habrían reconocido, sin duda, la modernidad y el potencial de desarrollo de nuestra tecnología de defensa", ha declarado el líder norcoreano.

Este lanzamiento ha sido el segundo por parte de Pyongyang en lo que va de mes, tras el disparo de varios misiles balísticos hacia el mar de Japón el 4 de enero, horas antes de que el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, iniciara un viaje a China para mantener un encuentro oficial con su homólogo chino, Xi Jinping.

Asimismo, ha tenido lugar a medida que el Partido de los Trabajadores de Corea se prepara para celebrar en febrero el primero de sus congresos en cinco años y que servirá a todas luces para "examinar" el comportamiento de los funcionarios norcoreanos.