telecinco.es 03 SEP 2025 - 09:12

Los mandatarios, junto a una veintena de líderes, han coincidido para celebrar el 80 aniversario de la rendición de Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial

La llamativa sonrisa de Vladimir Putin con el presidente chino Xi Jinping: así ha sido la reunión en Shanghái

Donald Trump se ha pronunciado al respecto de la reunión en Pekín entre el propio presidente chino, Xi Jinping, el norcoreano Kim Jong-Un y su homólogo ruso, Vladímir Putin, con motivo de del 80 aniversario de la rendición de Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial, una cita ante la cual el mandatario estadounidense les ha recordado la influencia y contribución de Estados Unidos en la victoria al tiempo en que les ha acusado de “conspirar” contra su país.

"Que el presidente Xi y el maravilloso pueblo chino tengan un gran y duradero día de celebración. Por favor, transmita mis más cordiales saludos a Vladimir Putin y Kim Jong Un, mientras conspiran contra Estados Unidos", ha señalado Trump en su red social, Truth Social.

Donald Trump y su mensaje a Xi Jinping, Kim Jong-un y Vladímir Putin

En ese mismo mensaje, el mandatario estadounidense se ha preguntado "si el presidente Xi de China mencionará o no el enorme apoyo y la sangre que Estados Unidos dio a China para ayudarla a asegurar su libertad frente a un invasor extranjero muy hostil".

Así, ha recordado que “muchos estadounidenses murieron en la búsqueda de China por la victoria y la gloria", por lo que ha apostillado: “Espero que sean honrados y recordados como se merecen por su valentía y sacrificio".

La reunión en Pekín

En la cita en Pekín, el líder ruso y el norcoreano han coincidido junto a una veintena de jefes de Estado con motivo del desfile que este miércoles tiene lugar en la capital china para celebrar el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y de la segunda guerra sino-japonesa, con el que las autoridades chinas esperan mostrar su poderío militar.

Con motivo de la ocasión, la imagen de Xi Jinping flanqueado por Vladímir Putin y Kim Jong-un no ha dejado de ser comentada como una exhibición de influencia y poder del líder chino en medio de la ausencia de Trump y Estados Unidos.