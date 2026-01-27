Andrea Sanchis Silvia Asiain 27 ENE 2026 - 15:47h.

La madre del menor ha tenido que ser atendida por sanitarios tras sufrir un ataque de ansiedad

Insultos, gritos y máxima tensión en la llegada a los juzgados del acusado por el asesinato del menor en Sueca, Valencia

El hombre detenido por la muerte de Álex, el niño de 13 años asesinado en Sueca, Valencia, ha acudido este martes a los juzgados entre gritos e insultos. El furgón que ha llevado al asesino confeso del joven ha pasado por delante de la vivienda de un familiar que está muy cerca del juzgado y familiares y vecinos han increpado duramente al detenido. Informa en el vídeo Nicky Ceballos.

A pesar de las dudas que ha habido sobre el crimen, la autopsia ha confirmado que fue un adulto el que mató al menor y el juez ha decretado la prisión comunicada y sin fianza. El furgón de la Guardia Civil ha trasladado ya al detenido al Centro Penitenciario de Picassent. El autor confeso ha llegado a estos juzgados en torno a las 11:00 horas de la mañana, rodeado de un fuerte dispositivo policial.

Durante la mañana se han vivido momentos de mucha tensión, en los que el dolor ha sido tan insoportable para la familia que ha dado paso a la rabia. Los agentes han tenido que contener a los familiares y amigos del pequeño Álex, que se habían reunido en una vivienda ubicada en la misma calle que el juzgado. El padre, un hombre con gorra al que sujetan entre varias personas, tal y cómo se ve en el vídeo, no puede aguantar su dolor.

El detenido confesó el crimen el sábado

Escuchar su llanto es desgarrador. Enfrentarse al furgón en el que se ha trasladado al detenido desde los calabozos del cuartel de la Guardia Civil de Sueca ha sido demasiado también para la madre del niño asesinado, a la que han tenido que atender los sanitarios por un ataque de ansiedad.

La autopsia ha revelado que fue un adulto el que empuñó el cuchillo de cocina que acabó con la vida del niño de 13 años. El detenido confesó el asesinato el sábado, pero hasta hoy no ha pasado disposición judicial. Después de tomarle declaración, el juez ha decretado para él prisión provisional sin fianza.