EH Bildu ha denunciado un grave fallo en el sistema sanitario vasco tras conocer que el Servicio Vasco de Salud–Osakidetza habría administrado vacunas caducadas a decenas de niños en varios centros de salud.

La coalición ha registrado una iniciativa parlamentaria urgente para exigir explicaciones al consejero de Salud, Alberto Martínez, y sostiene que las dosis afectadas corresponden a la vacuna hexavalente, fundamental para la inmunización infantil frente a seis enfermedades graves: difteria, tétanos, tosferina, haemophilus, polio y hepatitis B.

De hecho, según apuntan en 'Dario Vasco', Osakidetza ha administrado vacunas caducadas a un total de 253 niños en todo Euskadi. Un lote de la vacuna hexavalente cuya fecha de caducidad "había expirado recientemente" y del que el Departamento de Salud ha querido tranquilizar a los padres anunciando que "no tiene ningún efecto adverso".

Un suero que está diseñado para proteger a los bebés frente a seis enfermedades: difteria, tétanos, tosferina, haemophilus, polio y hepatitis B. Y, según añaden en 'Diario Vasco, en toda la comunidad la pauta completa está compuesta por tres dosis, que se administra a los bebés a los 2, 4 y 11 meses.

"No tiene ningún tipo de afección en la salud ni efecto adverso", anuncian desde la dirección de Salud Pública. Además, desde el departamento que lidera Alberto Martínez sentencian que los casos "están perfectamente identificados" y se está contactando con las familias para "informarles de manera directa y ofrecer las indicaciones necesarias".

"Todos los casos están controlados y se están siguiendo las recomendaciones de los organismos expertos de salud pública", insisten desde el Departamento de Salud y detalan que estas vacunas caducadas se han administrado "desde hace unos meses" a "decenas de niños".

En algunos casos se habría inoculado incluso una segunda dosis caducada

La formación acusa directamente a Osakidetza de no garantizar la trazabilidad de las vacunas y de incumplir los protocolos de seguridad y verificación establecidos.

Además, denuncia que no se ha informado con transparencia a las familias afectadas, y exige conocer el número exacto de menores que recibieron las vacunas caducadas, así como qué medidas piensa adoptar el Departamento de Salud para depurar responsabilidades y evitar que un episodio similar vuelva a producirse.

Osakidetza volverá a vacunar a 253 personas, la mayoría bebés

Osakidetza volverá a vacunar a 253 personas, la mayoría bebés, que fueron inoculados con una vacuna hexavalente (difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B) pertenecientes a un lote cuya fecha de caducidad había expirado recientemente.

En un comunicado, la Dirección de Salud Pública ha indicado que esta situación, "sin ningún tipo de afección en la salud ni efecto adverso, ha afectado a 253 personas, la mayoría bebés, en 12 OSIs (organizaciones sanitarias integradas) de Osakidetza". "Todos y cada uno de los casos están perfectamente identificados y se está contactando con las familias para informarles de manera directa y ofrecer las indicaciones necesarias", ha agregado.