La Fiscalía de Lille en Francia, ha imputado a diez hombres de entre 29 y 50 años, sospechosos de la violación de un niño de 5 años usando la sumisión química y con el consentimiento de su padre. Los acusados se enfrentan a penas de cadena perpetua por delitos de "violación con actos de tortura o barbarie".

El padre habría entregado a su propio hijo a los diez adultos imputados por "violencias sexuales agravadas por el uso de sustancias químicas", según el comunicado la Fiscalía de Lille. Los hechos que se investiga se habrían realizado entre noviembre de 2024 y el 14 de febrero de 2025.

Los cargos incluyen además "violación y agresión sexual con tortura o acto de barbarie", y "administración, sin el conocimiento ni el consentimiento de un menor de 5 años, de una sustancia que pueda afectar su juicio o el control de sus acciones con el fin de cometer una violación o agresión sexual".

El principal detenido se suicidó estando en prisión preventiva por la violación del menor

Los nueve hombres detenidos, de los diez sospechosos, se enfrentan a una pena máxima de cadena perpetua por el delito de violación con tortura o actos de barbarie, según la Fiscalía de Lille. Uno de los principales acusados se quitó la vida, en junio pasado, cuando se encontraba en prisión preventiva.

La Fiscalía también ha informado que el niño está recibiendo atención especializada y permanece a cargo de su madre, que estaba separada ya antes de los abusos a los que sometió a su hijo.