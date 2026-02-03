Un portavoz de Boeing ha recalcado que está en contacto con Air India y colaborando para revisar el problema

Air India ha inmovilizado un avión Boeing 787-8 después de la alerta de un piloto sobre un posible defecto relacionado con el interruptor de control de combustible. Se ha pedido al fabricante que revise el problema de “forma prioritaria”, según informa '20 minutos'.

Un portavoz de Boeing ha recalcado que está en contacto con Air India y colaborando para revisar el problema, tal y como informa ‘Bloomberg’. La aerolínea ya tuvo problemas el año pasado tras un accidente de avión en el que murieron 241 personas.

Los motores del avión se apagaron en el accidente de 2025

El 12 de junio de 2025, un Boeing 787 Dreamliner con destino a Londres se estrelló poco después de despegar del aeropuerto de Ahmedabad, en el oeste de la India. El siniestro causó la muerte de 241 de las 242 personas a bordo y dejó además 19 víctimas mortales en tierra.

En el informe preliminar se destacó que los motores del avión se apagaron después de que los interruptores de combustible se movieran a la posición de "corte", pero no estableció por qué ni quién lo hizo. La autoridad de aviación civil de la India ordenó una inspección de los interruptores de combustible de la cabina de los aviones Boeing 737 y 787 que operaban en el país en julio. ir India comprobó los interruptores de todos los aviones 787 de su flota y no encontró ningún problema.