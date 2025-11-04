Viswashkumar Ramesh, el único superviviente del accidente de Air India, habla por primera vez: "Pensé que iba a morir"
El empresario de origen indio no habla con nadie, ni casi sale de su casa: "Me siento solo en mi habitación"
En el peor accidente aéreo en una década murieron los 242 ocupantes del avión, a excepción de Ramesh
Viswashkumar Ramesh fue el único superviviente del accidente aéreo en India el pasado junio en el que murieron 242 personas, entre ellas su hermano. Ahora, Viswashkumar Ramesh ha concedido su primera entrevista, en la que ha explicado cómo es su vida ahora.
El avión en el que volaba Viswashkumar Ramesh se estrelló e incendió en Ahmedabad. Misteriosamente él sobrevivió. Los equipos de rescate lo sacaron de su asiento, donde permanecía atado.
A día de hoy no habla con nadie, tampoco con su mujer ni su hijo y tampoco sale de casa, según ha contado él mismo en una entrevista a la cadena BBC.
“No me gusta hablar con nadie, simplemente me siento solo en mi habitación, sin hablar, igual que mi esposa, mi hijo, no hablo con nadie. Simplemente me gusta estar solo en mi casa”, ha explicado.
“Todo sucedió ante mis ojos. No sé cómo sobreviví. Por un momento pensé que también iba a morir. Pero cuando abrí los ojos, me di cuenta de que estaba vivo e intenté desabrocharme el cinturón y escapar por donde pudiera. Fue ante mis ojos que la azafata y otras personas murieron“, dijo.
Viswashkumar Ramesh perdió a su hermano en el accidente
El peor accidente aéreo de India sucedió el 12 de junio de 2025. Cinco días después, el único superviviente, este británico de origen indio de 40 años, estaba llevando a hombros el ataúd de su hermano fallecido en el accidente junto a otras 241 personas.
El empresario no ha dado detalles del accidente en sus declaraciones. “Tengo flashbacks todo el tiempo. Simplemente me mantengo despierto, duermo tal vez tres o cuatro horas”, ha contado, según informa Infobae.
El único superviviente del accidente Air India sufre dolores en la pierna, el hombro, la rodilla y la espalda y no ha podido trabajar ni conducir desde entonces. “Cuando camino, no camino correctamente, despacio, muy despacio, mi esposa me ayuda”, ha asegurado.
Viswashkumar Ramesh asegura que aunque “Dios le dio la vida” también le ha quitado “toda la felicidad. Destrozó por completo a mi familia”.
El accidente de Air India
A los once segundos de despegar en el aeropuerto de Ahmedabad, al oeste de India, el Boeing 787 Dreamliner de Air India emitió una llamada de socorro. La aeronave se estrelló contra una residencia de estudiantes de Medicina, donde murieron 19 personas, además de los 242 ocupantes el aparato.
En una grabación de voz de la cabina, recuperada de una de las cajas negras, uno de los pilotos le preguntó al otro por qué había cortado el suministro de combustible, a lo que este respondió que no lo había hecho.
Un informe preliminar publicado por las autoridades indias en julio reveló que ambos interruptores de control de carburante se movieron a la posición de “corte” segundos después del despegue, lo que provocó que el avión se estrellarse. El informe ha suscitado así serias dudas sobre si uno de los pilotos, que sumaban más de 9.000 horas de vuelo entre ambos, habría actuado deliberadamente.
Air India le ha pagado al único superviviente 245.000 euros, la misma indemnización que han dado a las familias de los fallecidos.