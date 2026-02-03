La ciudad de Nueva York no ha registrado desde hace días temperaturas por encima de los 0 grados

Los trabajadores sociales de la ciudad han "intensificado" sus esfuerzos para facilitar refugio a la población que lo precise

La ola de frío que ha azotado Nueva York desde finales de enero, ha dejado al menos trece personas fallecidas por hipotermia. La ciudad, que no ha registrado desde hace días temperaturas por encima de los 0 grados, sufre este temporal gélido que ha afectado a todo Estados Unidos, que cuenta ya con más de un centenar de personas muertas a causa de las extremas temperaturas que el país está soportando a causa de la tormenta invernal 'Fern'.

"Hasta esta mañana, 16 neoyorquinos han fallecido a la intemperie durante este brutal período de frío. En 13 de estos casos, los hallazgos preliminares indican que la hipotermia influyó, y tres de estas muertes parecen ser por sobredosis", ha anunciado el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en una rueda de prensa en la que ha abordado el "frente frío severo (que) continúa azotando" la ciudad.

Mamdani, que ha apuntado que ninguna de las víctimas vivía en campamentos de personas sin hogar en el momento de su muerte, ha dado su pésame a las familias de los fallecidos en una intervención en la que ha alertado de que se trata ya del "undécimo día consecutivo con temperaturas bajo cero", advirtiendo de que es "muy posible" que se trate del "período más largo" por debajo de los 0 grados Celsius "en toda la historia" de Nueva York, declarada en estado de emergencia.

"El frío no da señales de detenerse", ha lamentado, antes de defender que tampoco cejan "los esfuerzos" de las autoridades locales por asistir a la población. Por ello, ha pedido a los neoyorquinos que, si ven a alguien necesitado, llamen a los servicios municipales (311), donde "los trabajadores sociales y los equipos de primera respuesta del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) responderán y brindarán a esos neoyorquinos la ayuda que necesitan".

Mientras tanto, los trabajadores sociales de la ciudad han "intensificado" sus esfuerzos para facilitar refugio a la población que lo precise, así como "unidades móviles de calentamiento". "Si me escuchan ahora mismo y no están seguros de si recibirán atención, por favor, permítanme ser claros. Cada persona recibirá atención. Nadie será rechazado", ha declarado Mamdani.

Su anuncio ha llegado en el marco de una ola de frío que se ha extendido a todo el país y que, según ha recogido la cadena CBS en la víspera, ha dejado al menos un centenar de muertos en la totalidad del territorio estadounidense, por motivos que van desde la hipotermia hasta accidentes con automóviles, quitanieves y trineos, pasando por emergencias cardíacas derivadas de esfuerzos para la retirada de nieve acumulada.