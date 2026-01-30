Nueva York ya ha activado sus 'jacuzzis de nieve' para limpiar las calles ante la tormenta 'Fern'

Estos 'jacuzzis de nieve' se encargan de derretir y evaporar la nieve recogida de las calles

Después del fuerte temporal de frío y nieve que ha azotado Estados Unidos, las calles se han llenado de grandes cantidades de nieve, un paisaje que, después de la tormenta invernal 'Fern', empieza a requerir de la ayuda de máquinas tales como el 'Jacuzzi de nieve', para retirar el exceso de nieve acumulado durante estos días.

Este 'jacuzzi' puede alcanzar los 38 grados y es capaz de derretir entre 60 y 120 toneladas de nieve congelada que luego se vierte al alcantarillado algo que, a día de hoy, están llevando a cabo en lugares como Nueva York.

¿Cómo funcionan estas máquinas?

El uso de estas maquinarias es imprescindible tras grandes tormentas de nieve como la sucedida este enero, que llegó a acumular hasta 30 centímetros de nieve en las calles y, todavía ahora, salir de casa es todo un reto para muchos ciudadanos de los Estados Unidos, que todavía caminan entre los restos de la nevada.

Estos dispositivos quita nieve responden al nombre de 'Trecan Combustion 60-PD' y están distribuidos por la ciudad de Nueva York de manera estratégica, colocándose en puntos donde el trabajo de la máquina sea más efectivo.

Los 'Trecan Combustion 60-PD' funcionan como grandes bañeras metálicas llenas de agua caliente que, al entrar en contacto con la nieve, la derriten y evaporan, dándole ese efecto de 'jacuzzi' con el que son llamados de forma popular.

Camiones recolectores descargan los bloques helados dentro de estas estructuras, donde se transforman en agua marrón que luego fluye por la parte inferior de la máquina y que, finalmente, van a parar a las alcantarillas de la ciudad.