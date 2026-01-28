Cheyenne Hangaman ve morir en Texas a tres de sus hijos al caer en un estanque de hielo.

El ´río atmosférico' que ha dejado un temporal helador en Estados Unidos y que ahora llega a España

Compartir







"No pude salvarlos, los niños querían jugar con la nieve". Es lo único que puede decir la madre de los tres pequeños de seis, ocho y nueve años muertos en Texas al caer en un estanque helado. Los niños habían estado jugando cerca del estanque, a unos 30 metros de la casa donde se alojaba la familia.

"Traté de luchar por la vida de mis hijos, tuve que verlos luchar y ahogarse y no pude ayudarlos". Todo sucedió rápido y de la manera más trágica. Fue una de las hermanas de los pequeños la que alertó a la madre. El menor de los hermanos se había caído al estanque helado. Los dos hermanos, al parecer, intentaron salvarle pero el hielo también se rompió bajo sus pies.

"Cuando los vi, estaban forcejeando, y sé que sus cuerpos ya estaban en shock"

Cheyenne Hangaman, la madre de los niños, intentó rescatarlos sacándolos del agua y colocándolos sobre el hielo, pero éste seguía rompiéndose. "Cuando los vi, estaban forcejeando, y sé que sus cuerpos ya estaban en shock", dijo. "El agua estaba helada". La mujer fue rescatada del agua por un vecino.

En un comunicado, la oficina del sheriff local dijo que los dos niños mayores fueron sacados del agua primero por los trabajadores de emergencia y un vecino, y llevados a un hospital local. El niño de seis años fue recuperado más tarde después de "una búsqueda exhaustiva en el estanque", agregó la oficina.

La escuela de los niños manifestó en una carta su devastación.

El trágico suceso ha puesto en alerta a los vecinos de la zona, que ya han sido alertados de la fragilidad del hielo mientras EEUU sufre un temporal monstruoso, que ha recorrido más de 3.700 kilómetros en dirección noreste y ha dejado a casi 200 millones de personas afectadas por algún tipo de alerta meteorológica. La tormenta es ya la que ha dejado a más condados bajo alerta por tormenta invernal desde que hay registros.