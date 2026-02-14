Agencia EFE 14 FEB 2026 - 13:44h.

"Tenemos sólidos acuerdos preparados para ser firmados con EEUU y con Europa", ha dicho el presidente de Ucrania

En su discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Zelenski reafirma que convocará elecciones si hay un alto el fuego

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha pedido este sábado al presidente Donald Trump y al Congreso de EEUU que aprueben cuanto antes las garantías de seguridad de posguerra que Washington ha negociado con Kiev.

"Tenemos sólidos acuerdos preparados para ser firmados con EEUU y con Europa. Pensamos que el acuerdo sobre garantías de seguridad debe venir antes de cualquier acuerdo para poner fin a la guerra", dijo Zelenski en su discurso de la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Zelenski reafirmó que está dispuesto a convocar de inmediato elecciones como en su momento le pidió el presidente de EEUU si hay un alto el fuego y se le garantiza seguridad para celebrarlas. "Dénnos dos meses de alto el fuego e iremos a elecciones. Eso es todo", dijo Zelenski al ser preguntado por este asunto.

Dividir Ucrania no traerá una paz real

Zelenski dijo este sábado que dividir Ucrania para contentar a Rusia no traerá una paz real, y comparó la situación creada por la actual invasión rusa con la que vivió Europa con la invasión de Checoslovaquia por parte de la Alemania nazi en vísperas de la II Guerra Mundial.

"Sería ilusorio creer que la guerra puede acabarse de forma real dividiendo Ucrania, igual que fue ilusorio creer que sacrificar Checoslovaquia salvaría a Europa de una gran guerra", dijo Zelenski en su discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en una aparente referencia a la exigencia de Rusia de que el país invadido le ceda toda la región del Donbás, incluido el territorio que aún no controla en Donetsk.

El presidente ucraniano reafirmó que Ucrania está dispuesta a hacer todo lo posible para que las negociaciones de paz que impulsa EEUU tengan éxito, y confirmó que tiene previsto reunirse este mismo sábado en Múnich con Marco Rubio, para hablar del proceso para poner fin a la guerra.