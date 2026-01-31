Ucrania, y especialmente la capital, Kiev, es escenario de apagones en varias regiones debido a una interrupción del suministro eléctrico

Las estaciones de metro actualmente solo pueden funcionar como refugios, con la energía que proporcionan los generadores adicionales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciaba este jueves que su homólogo ruso, Vladimir Putin, le ha prometido que dejará de bombardear Ucrania durante una semana, después de que los ataques rusos hayan dejado a miles de ucranianos sin electricidad en medio de las extremas condiciones climáticas. Sin embargo, nada asegura que la tregua siga a partir del día 2 de febrero.

"Debido al frío extremo (...) le he pedido personalmente a Putin que no ataque Kiev ni otras ciudades y pueblos durante una semana. Y ha accedido. Ha sido muy agradable", ha declarado el presidente estadounidense durante una reunión de su gabinete retransmitida por la Casa Blanca.

Ucrania, con apagones en varias regiones

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha confirmado que Ucrania, y especialmente la capital, Kiev, es ahora mismo escenario de apagones en varias regiones debido a una interrupción del suministro eléctrico en las conexiones con Moldavia por motivos bajo investigación.

"La situación de emergencia en el sistema eléctrico de Ucrania causada por problemas técnicos en las líneas de interconexión entre nuestra red y la de Moldavia", ha indicado el presidente ucraniano en sus redes sociales tras una reunión con la primera ministra, Yulia Sviridenko, y el ministro de Energía, Denis Shmihal, para tratar la situación.

"Se han puesto en marcha todas las medidas de respuesta necesarias en el sistema energético de Ucrania y los trabajos de restauración continúan. La tarea ahora es estabilizar la situación lo antes posible.

El servicio de metro de Kiev se encuentra suspendido durante lo que el alcalde, Vitali Klitschko, ha descrito como un "apagón de emergencia". Las estaciones de metro actualmente solo pueden funcionar como refugios, con la energía que proporcionan los generadores adicionales.

La red de metro tambien se encuentra completamente paralizada en Járkov, la segunda ciudad más grande del país.

La capital de Moldavia, con el suministro interrumpido

El Centro Nacional de Gestión de Crisis (CNMC) de Moldavia ha confirmado que los apagones se han extendido a la capital del país, Chisinau.

El CNMC achaca lo ocurrido al mal tiempo mientras el Ministerio de Energía moldavo atribuye lo ocurrido a graves problemas en la red eléctrica de Ucrania, con una caída de tensión en la línea de Isaccea-Vulcanesti-MGRES.

El ministro de Energía, Dorin Junghietu, añadió que el operador del sistema de transmisión eléctrica, Moldelectrica, está trabajando para solucionar la situación, recoge el diario moldavo Jurnal. El corte, ha apuntado la distribuidora Premier Energy, ha comenzado sobre las 10.42, hora local.