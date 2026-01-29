Trump anuncia que Putin ha aceptado suspender durante una semana los bombardeos sobre Ucrania y sus infraestructuras civiles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que su homólogo ruso, Vladimir Putin, ha dado su visto bueno a su iniciativa de suspender durante una semana los bombardeos sobre Ucrania y sus infraestructuras civiles, en un momento marcado por condiciones climáticas extremas y temperaturas récord.

Según ha explicado Trump durante una reunión del gabinete retransmitida por la Casa Blanca, la petición se centró en evitar ataques sobre Kiev y otras ciudades y pueblos, ante el riesgo que el frío supone para la población civil, especialmente por la vulnerabilidad de las infraestructuras energéticas. “

Debido al frío extremo le he pedido personalmente a Putin que no ataque durante una semana. Y ha accedido”, ha afirmado.

El mandatario estadounidense ha subrayado que la decisión llega en un contexto de guerra prolongada, con Ucrania afrontando su tercer invierno en conflicto, tras meses de ataques rusos contra centrales eléctricas, redes de calefacción y suministro básico, lo que ha agravado la situación humanitaria en amplias zonas del país.

Trump ha reconocido que recibió escepticismo previo sobre la utilidad de la llamada con el líder ruso, pero ha defendido el resultado del contacto: “No necesitan misiles llegando a sus pueblos y ciudades”, ha señalado, insistiendo en el carácter humanitario y temporal de la medida.

Asimismo, ha asegurado que las autoridades ucranianas acogieron el anuncio con sorpresa y alivio, dada la dureza de la situación actual

“Están pasando por un momento muy difícil. Es un frío extraordinario, un frío récord”, ha remarcado

Por el momento, ni Moscú ni Kiev han confirmado oficialmente los términos del acuerdo, que se enmarca en los contactos diplomáticos impulsados por Washington para reducir la intensidad del conflicto, al menos de forma puntual, mientras continúan los combates en el frente y las negociaciones políticas siguen estancadas.