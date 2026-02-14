Los restos humanos estaban en el kilómetro 66 de la carretera, según el aviso recibido en el teléfono de emergencias

Aparecen cinco cabezas humanas clavadas en estacas y expuestas en una playa de Ecuador: podrían pertenecer a varios desaparecidos

Compartir







La Policía de Ecuador ha informado del hallazgo en la madrugada del sábado de ocho cabezas en sacos de yute en una carretera del cantón de Naranjal, provincia de Guayas, en el centro de la costa ecuatoriana. Los restos humanos estaban en el kilómetro 66 de la carretera, según el aviso recibido en el teléfono de emergencias.

En la escena también se hallaron panfletos con la frase "Prohibido robar", por lo que se especula con un móvil intimidatorio, informa la cadena de televisión Ecuavisa.

El caso estaría vinculado a la violencia criminal, según la Policía

Especialistas de criminalística de la Policía se han desplazado hasta el lugar del hallazgo para fijar y levantar indicios. El fiscal de turno dispuso el traslado de las piezas anatómicas al depósito de cadáveres del cantón para la autopsia prescriptiva por ley.

El caso se investiga como asesinato y la motivación estaría vinculada a violencia criminal, según la Policía. Las primeras líneas de investigación apuntan a una presunta disputa entre grupos de delincuencia organizada por el control territorial de actividades ilícitas en la zona.

Las víctimas corresponden a ocho hombres que permanecen sin identificar. Hasta el momento, no se hay noticia de personas detenidas. La Policía mantiene un operativo en el sector y continúa con las diligencias para esclarecer lo sucedido.