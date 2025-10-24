El presidente de Ecuador Daniel Noboa afirma que tres productos que le regalaron contenían sustancias altamente peligrosas

La mujer que entregó el regalo asegura que se encuentra "triste y preocupada" y afirma no tener nada que ver

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó este jueves que fue víctima de un intento de envenenamiento al recibir tres regalos que contenían sustancias químicas tóxicas perjudiciales para la salud, durante un encuentro con agricultores que tuvo el pasado viernes en Los Ríos.

"Había tres químicos diferentes con una altísima concentración y era prácticamente imposible que estos tres químicos estén juntos en esos niveles en un producto en particular. Es imposible que ha ya sido accidental, es imposible que ya asido el empaque", dijo el mandatario en una entrevista con la cadena CNN.

De qué productos se trataba

Entre los productos se encontraba una mermelada de tamarindo, otra de chocolate y una mistela de cacao. Estos se entregaron al equipo del presidente por parte de una emprendedora, y tras realizarle unas pruebas se llegó a la conclusión de que contenía "sustancias químicas peligrosas", por lo que, según dijo el presidente este jueves, la Casa Militar Presidencial ya presentó una denuncia ante la Fiscalía.

La alerta surgió de la Casa Militar, cuyo jefe jefe envió un informe el pasado martes a la secretaria de la Administración Pública, Cynthia Gellibert, en el que contó que el equipo de protocolo presidencial recibió unos regalos dirigidos a Noboa el viernes.

"Sustancias químicas altamente peligrosas"

Inmediatamente se hizo una revisión física de la canasta que incluía los regalos y se empezó a revisar los ocho productos. Tres de ellos presentaba "sustancias químicas altamente peligrosas".

Tras análisis de laboratorio, se determinó que los productos contenían cloruro de tionilo, cloroetanol y antraceno, "los mismos que se consideran nocivos y perjudiciales para la salud", dice el informe de la Casa Militar.

Los militares se pusieron en contacto con el personal de inteligencia para que se localizar a la persona que había entregado dicho regalo.

En el informe se resalta que los productos no contaban "con el registro sanitario correspondiente para el consumo humano debido al contenido de ingredientes potencialmente peligrosos".

El presidente sugiere que fue intencionado

El presidente de Ecuador afirmó este jueves que es "imposible" que la presencia de esos químicos sea accidental. "Capaz uno de los tres se pudo haber encontrado en el empaque por las mismas actividades productivas de la zona, pero que estén los tres y en una alta concentración, es imposible que no haya sido intencional", señaló.

Añadió que, con la denuncia, se presentaron pruebas, entre ellas el "nivel de concentración de los tres químicos" y que ahora se deberá llevar acabo una pericia y "todo un proceso legal".

Otro intento de asesinato

Hace dos semana, Daniel Noboa denunciaba un supuesto "intento de asesinato" cuando un grupo de personas apedreó el coche presidencial en el que se encontraba en el momento que pasó por uno de los bloqueos que la población realizaba en protesta contra sus políticas económicas.

Yolanda Peñafiel, la mujer que entregó los obsequios declaró encontrarse "triste y preocupada a la vez" por lo ocurrido. "Mi corazón no está para hacer daño a nadie. Lo hice con muy buena voluntad de enviar unos productos al presidente, unos chocolates. Salí con los productos de mi casa, se hizo la entrega a los militares que hicieron la revisión y ya no sé qué pudo pasar de ahí en adelante", sostuvo Peñafiel.