La escritora rusa, reflexiona sobre la guerra en Ucrania, el exilio y el cierre de cualquier vía de cambio político dentro de su país

Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud de EEUU , admite haber consumido cocaína "sobre los asientos de los inodoros"

Compartir







La escritora y periodista María Stepánova, una de las grandes autoras rusas de su generación, actualmente exiliada en Berlín, ha considerado este viernes que hoy es “prácticamente imposible” derrocar a Vladímir Putin desde “dentro del país”, en una Rusia que ve como un “estado totalitario”.

Stepánova, que estará dos meses y medio en Barcelona como sexta participante del programa de residencias internacionales del CCCB, así lo ha indicado en un encuentro con periodistas, en el que también ha reflexionado sobre los exiliados y sobre quienes se desplazan más allá de las fronteras de su país natal para buscar nuevas oportunidades.

PUEDE INTERESARTE El Parlamento de Venezuela pospone la votación sobre la ley de amnistía para presos políticos

La autora de ‘En memoria de la memoria’, que Acantilado publicó en 2022 y que en 2018 fue Premio Gran Libro de Rusia y finalista del Booker Internacional en 2021 y del Prix Médicis en 2022, se ha mostrado pesimista sobre posibles cambios en su país, donde tampoco ve factible el triunfo de una “revolución popular”.

A diferencia de lo que ocurrió en 2014 en Ucrania con el ‘Euromaidán’, cree que todas las revoluciones intentadas en el siglo XXI en países como Irán o en Hong Kong, aunque contaron con mucha gente, fracasaron.

“Rusia inició la agresión contra Ucrania”

Respecto a la guerra en Ucrania, se ha mostrado partidaria de “no intentar entender al agresor”, porque “fue Rusia el país que inició la agresión contra Ucrania” y considera que no hay que relativizar ese hecho.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ha recordado que “hace cuatro años empezó esta agresión” y que el sufrimiento es inmenso, y aunque a veces parece más fácil “pedir la paz a cualquier precio”, ella no comparte ese enfoque, porque cree que el concepto de justicia es especialmente importante hoy.

Por otra parte, ha dicho que cada vez es más difícil comunicarse con su familia o amigos en Rusia y que la “brecha” entre quienes se han marchado y quienes permanecen allí es cada vez más amplia.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Cada vez, más desplazados

Con su nuevo libro ‘Desaparèixer’, ya traducido al catalán por Angle y publicado en castellano por Acantilado como ‘Desaparecer’, María Stepánova ha reflexionado sobre qué supone abandonar el país de origen.

“Cuanto más pienso en los tiempos contemporáneos, más veo que hay más personas desplazadas. El objetivo de la literatura creo que debe ser trascender las fronteras del lenguaje, las nacionales y las físicas, y permitir un debate más amplio entre idiomas y países”, ha afirmado.

Ha recordado que nació en Moscú en 1972 y que siempre se ha obsesionado con el pasado histórico y personal, percibiendo la historia de su país como parte de Europa.

Sin embargo, ha admitido que desde la invasión rusa de Ucrania en 2022 es “muy difícil mantener un diálogo vivo”, aunque considera importante seguir intentándolo.

Tampoco ha ocultado que los tiempos actuales son “difíciles” y que parecen una “suerte de fatalidad”, como si se estuvieran repitiendo los desafíos de los años treinta.

Aprender del pasado

Por ello, ha reclamado que todas las generaciones aprendan del pasado para no repetir los errores.

Ha advertido de que la catástrofe parece cada vez más cercana y ha recordado que hoy hay unos 130 millones de personas desplazadas en el mundo.

En los próximos meses, además de participar en conferencias y seminarios en el CCCB, mantendrá un ciclo de conversaciones con autores como Sasha Marianna Salzmann y Eugene Ostashevsky, con quienes explorará el “desarraigo” y el desplazamiento como experiencia clave de nuestro tiempo.