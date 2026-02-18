El espectacular accidente de un coche contra una casa en Oregón, Estados Unidos

La policía ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del suceso

Un espectacular accidente tuvo lugar en el estado de Oregón, en Estados Unidos, donde un coche que circulaba a gran velocidad terminó estrellándose contra una vivienda tras salir despedido por el aire.

Según informaron las autoridades locales, el vehículo perdió el control y acabó impactando violentamente contra la casa, provocando importantes daños materiales. Afortunadamente, los ocupantes de la vivienda no se encontraban en el interior en el momento del suceso, por lo que no hubo que lamentar víctimas en el inmueble.

El conductor sufrió heridas leves y fue atendido en el lugar de los hechos. Posteriormente, fue detenido por conducción temeraria, ya que las primeras investigaciones apuntan a un posible exceso de velocidad como causa del accidente.

La policía ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del suceso, que ha causado gran conmoción entre los vecinos de la zona.