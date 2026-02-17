Al menos nueve detenidos tras la muerte de un joven ultraderechista en Francia

Las fuerzas de seguridad han detenido al diputado Raphael Arnault, por su presunta vinculación con la muerte de Quentin Deranque

Una disputa familiar, origen del tiroteo mortal durante un partido escolar de hockey hielo en Rhode Island

Compartir







Las fuerzas de seguridad francesas han detenido a nueve personas, entre ellas un asistente parlamentario del diputado de La Francia Insumisa (LFI), Raphael Arnault, por su presunta vinculación con la muerte de Quentin Deranque, un joven ultraderechista que falleció por enfrentamientos con activistas antifascistas en la ciudad de Lyon.

Al menos uno de los nueve detenidos está siendo investigado por "homicidio", mientras que otros dos han sido arrestados por complicidad al proporcionar alojamiento a los principales sospechosos, según han informado fuentes de la cadena BFM TV.

PUEDE INTERESARTE Muere un tercer bebé en Francia tras consumir leche de fórmula afectada por la alerta por posible contaminación de cereulida

Arnault ha comunicado en redes sociales que su asistente, Jacques-Elie Favrot, ha sido cesado del cargo incluso "antes de conocerse su detención". "Hemos iniciado los trámites ante los servicios de la Asamblea para poner fin a su contrato", ha detallado.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha señalado que "sin prejuzgar el resultado de la investigación" sobre el caso o "vulnerar la presunción de inocencia" debe haber una "limpieza" en las filas de LFI. "Con rapidez", ha argüido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por su parte, el líder del Partido Socialista, Olivier Faure, ha instado a LFI a "no mantener la más mínima ambigüedad con ningún movimiento violento" si las conclusiones de la investigación sobre la muerte de Deranque implican finalmente a la Joven Guardia, un grupo antifascista fundado por Arnault y cercano al partido político.

La muerte del ultraderechista se produjo en el marco de una conferencia impartida por la eurodiputada Rima Hassan, del partido de izquierdas La Francia Insumisa (LFI), en el Instituto de Estudios Políticos de Lyon, el jueves por la tarde.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Una manifestación organizada por el colectivo ultraderechista Némesis

Némesis, un colectivo ultraderechista que se identifica como feminista, organizó una manifestación en los alrededores del lugar. Varias manifestantes fueron atacadas sobre las 18.00 horas (hora local) por una veintena de personas enmascaradas y encapuchadas.

En respuesta, otro grupo de jóvenes que formaban parte de un dispositivo de seguridad informal de Némesis --compuesto por miembros de extrema derecha, entre los que se encontraba Deranque-- salió en defensa de las activistas ultraderechistas.

El líder de La Francia Insumisa Jean-Luc Mélenchon ha asegurado que "la Policía no hizo nada" durante los enfrentamientos entre activistas de extrema derecha y jóvenes antifascistas, señalando a las autoridades públicas como responsables de lo sucedido.

El fiscal de Lyon, Thierry Dran, ha abierto una investigación esta semana por homicidio involuntario. El incidente se produce a pocas semanas de las elecciones municipales, un año antes de las presidenciales, y en un clima de campaña constante en Francia.