El bebé había estado "vomitando y con problemas respiratorios" desde que llegó a Dilley

El congresista Joaquín Castro, sobre la situación del bebé: "Su vida está en riesgo por culpa de la crueldad monstruosa"

Un bebé de dos meses, detenido junto a su madre en un centro para migrantes en Texas, ha sido diagnosticado con bronquitis tras ser llevado de urgencia al hospital, según ha informado un congresista demócrata. La familia ha estado privada de su libertad por más de tres semanas en el centro de detención de Dilley, a las afueras de San Antonio, el único en EEUU donde actualmente se retienen a familias migrantes, como ha señalado el legislador Joaquín Castro en sus redes sociales.

El bebé, llamado Juan Nicolás, fue trasladado el pasado lunes junto a su madre a un hospital local y ambos ya se encuentran de vuelta en el centro de detención. En las últimas horas, el menor ha estado "inconsciente", ha señalado el congresista. "Su vida está en riesgo por culpa de la crueldad monstruosa" del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)", ha escrito Castro.

Más de 1.400 personas permanecen retenidas en Dilley

El bebé ha estado "constantemente enfermo" desde que llegó a Dilley, "vomitando y con problemas respiratorios", detalló el congresista en un video. El traslado al hospital tuvo lugar a última hora del lunes. De acuerdo con la oficina del sheriff del Condado de Frio, la Policía de Dilley fue requerida este lunes en el centro.

Este pasado martes por la mañana, un juez de migración informó a la madre de que serían deportados, pero no le entregó más detalles sobre a dónde o cuándo.

Más de 1.400 personas permanecen retenidas en Dilley, entre ellas unos 400 menores de edad, en condiciones inadecuadas, incluyendo falta de cuidado médico y educación para las menores y comida y agua en mal estado, según denunciaron abogados de inmigración.

Aumenta la detención de menores migrantes

'Dilley' este polémico centro de detención, estuvo cerrado varios años durante el mandato del expresidente Joe Biden y fue reabierto por el Gobierno del actual presidente, Donald Trump, como parte de su campaña para acelerar los arrestos y deportaciones de migrantes.

La detención de menores migrantes en EEUU ha aumentado de manera pronunciada durante el mandato de Trump. Según el 'Deportation Data Project', entre enero y octubre de este año se registró un promedio mensual de 170 niños arrestados, frente a los 25 que se registraron durante los últimos 16 meses del Gobierno de Joe Biden.