Donald Trump sube al 15% los aranceles globales de represalia tras el varapalo del Supremo

La medida ha sido aprobada en represalia al dictamen del Tribunal Supremo del país contra su política actual de gravámenes

Trump ataca a los jueces del Supremo tras decir no a sus aranceles, incluso al juez con el que juró su cargo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado que subirá del 10% al 15% los aranceles globales que impuso este pasado viernes en represalia al dictamen del Tribunal Supremo del país contra su política actual de gravámenes.

"Tras una revisión exhaustiva, detallada y completa de la ridícula, mal redactada y extraordinariamente antiamericana decisión sobre aranceles emitida ayer", ha anunciado Trump en referencia a la decisión del Tribunal, "aumentaré, con efecto inmediato, el arancel mundial del 10% al nivel totalmente permitido y legalmente comprobado del 15%".

Trump ha ordenado estos nuevos gravámenes bajo otro instrumento como es la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974

Si bien el Supremo invalidó el efecto de los aranceles que decretó bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), Trump ha ordenado estos nuevos gravámenes bajo otro instrumento como es la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que capacita al mandatario para imponer aranceles máximos del 15% por un periodo inicial de 150 días.

Pasado ese tiempo, los aranceles solo podrán ser prorrogados con el consentimiento del Congreso de EEUU.