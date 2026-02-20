Donald Trump ha reiterado que ha sido "exonerado" de cualquier delito en el marco de la trama Epstein

Sospechan que el expríncipe Andrés dio a Jeffrey Epstein informes confidenciales sobre oportunidades de comprar oro y uranio en Afganistán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado este jueves de "triste" la detención del expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor por sus lazos con el fallecido empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, además de lamentar las repercusiones negativas que ha tenido el caso en la familia real británica.

"Me parece una pena. Me parece muy triste. Creo que es muy malo para la familia real. Es muy muy triste, en mi opinión. Es muy triste ver eso", ha expresado el magnate republicano a bordo del avión presidencial, según ha recogido la cadena CNN.

Donald Trump, sobre Carlos III: "Es un hombre fantástico"

Trump ha lamentado así que el caso pueda afectar negativamente a su hermano, el monarca británico Carlos III. "Es muy triste ver esto y lo que está pasando con su hermano, quien obviamente vendrá a nuestro país muy pronto. Es un hombre fantástico, el rey", ha dicho.

Por otro lado, ha reiterado que ha sido "exonerado" de cualquier delito en el marco de la trama. "En cierto modo, soy un experto porque me han exonerado por completo", ha expresado, agregando que "puede hablar sobre ello con mucha amabilidad".

La relación del expríncipe Andrés con Epstein

El hermano del rey Carlos III está señalado por sus múltiples asistencias en las fiestas que celebraba el pederasta. No solo en estos eventos, sino en el encuentro con menores. Una de ellas, Virginia Giuffre, se suicidó el año pasado tras relatar todas las agresiones que sufrió en un libro que publicó en el que relataba toda su experiencia.

Pero su detención tiene que ver con un caso de corrupción cuando actuaba como enviado de comercio, filtrando algunos documentos a Epstein. Se ha registrado también la residencia del ex príncipe en Windsor, de la que le expulsó Carlos III a su hermano cuando las revelaciones sobre su relación con el pederasta estadounidense se hicieron insoportables.

Pruebas incriminatorias

Gran cantidad de correos prueban que el de la familia británica, mantuvo contacto con Epstein incluso después de ser condenado. En un intento de lavar su imagen, el Duque concedió un entrevista a la BBC que acabó destruyendo la poca credibilidad que le quedaba. Se mostró arrogante, nervioso e incapaz de empatizar con las víctimas.

El rey Carlos no ha tenido piedad con su hermano, le ha despojado de todos sus títulos y honores. Ya no es príncipe ni duque de York. Lo único que ha aportado a la corona ha sido el fin de una era de impunidad.