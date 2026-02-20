El expresidente Obama no descartó que existieran los extraterrestres, aunque durante su presidencia nunca vio "pruebas"

Lo que piensa Barack Obama sobre los OVNIS desata la locura en las redes sociales: "No podemos explicar cómo se movieron"

El presidente de Estados Unidos va de la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein a los OVNIS. Donald Trump para no ser menos que Barack Obama ha informado que instruirá a varias agencias del Gobierno para desclasificar archivos relacionados con objetos voladores no identificados y posibles formas de vida extraterrestre.

Trump criticó las palabras de Obama, en las que hizo afirmaciones ambiguas sobre la existencia de seres extraterrestres. Lo acusó de dar "información clasificada" y cometer "un grave error" al decir que los extraterrestres "son reales", aunque ha admitido que "no los he visto".

Trump indicó en su cuenta de Truth Social que la medida buscará recopilar y hacer públicos documentos sobre asuntos considerados "altamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes", después de que el expresidente Barack Obama hiciera algunos comentarios ambiguos sobre extraterrestres en un pódcast del periodista Brian Tyler Cohen.

La decisión de Trump involucrará al Departamento de Guerra y a otras agencias federales, y su objetivo, según el republicano es hacer accesible información que durante décadas ha generado especulación sobre fenómenos aéreos no identificados y posibles formas de vida extraterrestre, según amplió el mandatario.

Obama, sobre los extraterrestres: "Son reales, pero yo no los he visto"

Ante la consulta sobre si los extraterrestres son reales, Obama afirmó: "Son reales, pero yo no los he visto", y aclaró que no existen instalaciones secretas bajo tierra, salvo que hubiera una enorme conspiración que incluso ocultara información al presidente de Estados Unidos.

Trump criticó esas palabras y aseguró a los reporteros a bordo del Air Force One que Obama "dio información clasificada" y cometió "un grave error". Al mismo tiempo, el magnate subrayó que él mismo desconoce si los extraterrestres son reales, pero defendió la necesidad de recopilar y hacer públicos documentos gubernamentales relacionados con Ovnis, UAP y posibles formas de vida extraterrestre.

El expresidente Obama posteriormente precisó en Instagram que durante su presidencia no vio "pruebas" de contacto con extraterrestres, aunque señaló que, dado lo vasto del universo, es probable que exista vida más allá de la Tierra.

Sus declaraciones reavivaron el debate público sobre la transparencia gubernamental y la existencia de fenómenos aéreos no identificados.

El interés por estos temas tiene precedentes históricos: en 2013, la CIA desclasificó documentos que confirmaban la existencia de la base militar Área 51, creada por orden del presidente Dwight Eisenhower en la década de 1950 para pruebas del avión espía U-2.