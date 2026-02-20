Trump ataca a los jueces del Supremo tras decir no a sus aranceles, incluso al juez con el que juró su cargo

Lluís Tovar Ainhoa Paredes 20 FEB 2026 - 22:32h.

Trump ha arremetido de forma brutal contra el hombre que le tomó juramento, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts

Trump anuncia un arancel global del 10% tras el "decepcionante" fallo del Supremo

Compartir







Donald Trump ha arremetido de forma brutal contra el hombre que le tomó juramento, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y los otros cinco jueces que han declarado ilegales sus aranceles.

La opinión mayoritaria la firma, de hecho, el presidente del Supremo, John Roberts, y cuenta con el apoyo, esperado, de las liberales Ketanji Brown Jackson, Elena Kagan y Sonia Sotomayor, y de los magistrados conservadores Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett que, nombrados por Trump en su primera presidencia, ya se mostraros escépticos con los aranceles del republicano durante la vista oral, celebrada en noviembre. Ese resultado (6-3) es habitual en el Supremo actual.

PUEDE INTERESARTE El Supremo de EEUU tumba gran parte de los aranceles de Donald Trump

Roberts subraya en el fallo: “El Presidente ejerce la facultad extraordinaria de imponer unilateralmente aranceles de monto, duración y alcance ilimitados. Considerando la amplitud, la historia y el contexto constitucional de dicha facultad, debe identificar una autorización clara del Congreso para ejercerla”. En su razonamiento, que recoge el sentir de la mayoría de la corte, recuerda que la IEEPA no contiene ninguna referencia a aranceles ni derechos. También remarca que la norma de emergencia, que tiene casi medio siglo, no vincula las palabras “regular” e “importación”, los dos vocablos sobre los que la Casa Blanca ha justificado su defensa. “Sostenemos que la IEEPA no autoriza al Presidente a imponer aranceles”, concluye.

Trump: "Me avergüenzo de ciertos jueces"

"El fallo es profundamente decepcionante y me avergüenzo de ciertos jueces por no tener el coraje de hacer lo que es correcto para nuestro país". Con estas palabras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reaccionado a la decisión del Tribunal Supremo, que este viernes ha declarado ilegales casi todos sus aranceles. Trump ha arremetido contra los seis jueces que no le apoyaron —dos de ellos nombrados por él mismo en su primer mandato—, informa Ruben G Enebral.

PUEDE INTERESARTE La UE cifra en casi 300.000 millones la pérdida por no aplicar el acuerdo con Mercosur desde 2021

Trump los acusó de cobardes, de carecer de la "fortaleza, sabiduría y amor por Estados Unidos" que, según él, sí tienen Thomas, Alito y Kavanaugh. Les reprochó ser "políticamente correctos", además de "tontos y perros falderos de los RINOS y de los demócratas radicales de izquierda".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Trump considera a los jueces del Supremo "antipatriotas y desleales"

El presidente de los EEUU considera que son antipatriotas y desleales a la Constitución, y responsabilizó al Supremo de que "países extranjeros que nos han estafado durante años estén eufóricos". En su intervención llegó a afirmar que ganó las elecciones "por millones de votos", insistiendo en que la corte ha sido influida por intereses ajenos y por un movimiento político reducido.

En abril se cumple un año. Un Donald Trump muy ceremonial anunciaba en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca una estrategia de "aranceles" para corregir lo que él decía eran décadas de relaciones comerciales injustas. Lo bautizó como el 'Día de la Liberación', "uno de los días más importantes en la historia estadounidense". Hoy el Supremo de Estados Unidos considera ilegales estos aranceles globales, informa Dori Toribio, un duro golpe para Trump y su política económica.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El presidente asegura que peleará para no tener que devolver los 175.000 millones recaudados hasta ahora. Y en un desafío frontal a la justicia de su pais, ha dado orden de imponer un arancel del 10% a todos los países que comercien con Estados Unidos.

Bruselas puede paralizar el acuerdo comercial con EEUU

Esa decisión del Supremo la hemos conocido esta tarde y pueden imaginar el terremoto que la noticia ha supuesto en medio mundo. Ahora la pregunta es ¿y ahora qué?,¿qué puede pasar a partir de ahora? Y sobre todo aquello de qué hay de lo nuestro, qué opina Europa.

Bruselas habla de incertidumbre y cautela. Está analizando la sentencia y verá con Washington los pasos a seguir, pero la primera consecuencia es que el Parlamento Europeo que debía ratificar el acuerdo comercial con EEUU ahora queda en el aire, porque ese 15% de aranceles están más en duda que nunca y habrá que ver si ese 10% global con el que ha respondido Trump a la sentencia afectará a una Europa que ya ha dicho que responderá con contundencia cualquier ataque comercial.