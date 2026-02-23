El tono, la voz y las expresiones empleadas resultaron tan familiares que muchos espectadores pensaron que era Trump

El episodio ha reabierto el debate sobre la facilidad con la que una imitación puede generar confusión a los ciudadanos

Compartir







Una llamada telefónica en directo a un programa de televisión en Estados Unidos ha desatado una oleada de reacciones en redes sociales: se trataba de un imitador del presidente Donald Trump.

El episodio ocurrió el pasado viernes durante el espacio matinal 'Washington Journal', de la cadena pública C-SPAN, un programa que permite a los ciudadanos opinar sobre la actualidad política. En ese momento se debatía la reciente decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que había tumbado los aranceles impulsados por la Administración Trump.

Al otro lado del teléfono, un hombre se presentó como “John Barron”, supuesto republicano de Virginia, y arremetió con dureza contra la sentencia judicial y contra destacados líderes demócratas. El tono, la voz y las expresiones empleadas resultaron tan familiares que muchos espectadores pensaron de inmediato que se trataba del propio Trump interviniendo de incógnito.

John Barron fue el seudónimo que Trump utilizó durante décadas

El nombre elegido no pasó desapercibido: “John Barron” fue el seudónimo que Trump utilizó durante las décadas de los ochenta y noventa para hablar con periodistas haciéndose pasar por su portavoz. En cuestión de horas, el momento se viralizó en redes como X y Facebook, donde se multiplicaron los comentarios, los memes y las teorías sobre la identidad real del interlocutor.

PUEDE INTERESARTE Donald Trump aprueba una declaración de desastre para Washington DC tras un enorme vertido de residuos en el Potomac

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ante la magnitud del revuelo, la propia C-SPAN salió al paso para aclarar lo ocurrido. La cadena confirmó que la llamada no procedía del presidente y que el número desde el que se realizó estaba localizado en una zona rural de Virginia, lejos de cualquier actividad pública atribuible a Trump ese día. Con esa verificación, la emisora descartó oficialmente que fuera él quien había intervenido en directo.

Pese a ello, el episodio ha reabierto el debate sobre la facilidad con la que una imitación convincente puede generar confusión en espacios informativos y sobre los riesgos de la suplantación de voz.