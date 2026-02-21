Casi mil millones de litros de agua de alcantarilla se han vertido en el río Potomac

La crisis comenzó el pasado 19 de enero con la ruptura del Potomac Interceptor, el gran sistema de alcantarillado

Washington DCEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha emitido una declaración de estado de desastre en la capital del país, Washington DC, para autorizar la intervención de la agencia nacional de emergencias del país (FEMA) en las tareas de contención y limpieza del vertido de casi mil millones de litros de agua de alcantarilla en el río Potomac.

La crisis comenzó el pasado 19 de enero con la ruptura del Potomac Interceptor, el gran sistema de alcantarillado que transporta diariamente alrededor de 180 millones de litros al día de aguas residuales desde las zonas cercanas al Aeropuerto Dulles hasta la Estación de Bombeo Potomac en Washington DC.

Los niveles de la bacteria E.Coli rebasan "cientos de veces" los máximos tóxicos permitidos

Dado que el río ha estado congelado durante semanas, las autoridades locales no advirtieron la crisis hasta que fue demasiado tarde: en la zona del derrame, los niveles de la bacteria E.Coli rebasan "cientos de veces" los máximos tóxicos permitidos por la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) del país.

La teniente de alcalde de la capital, Lindsey Appiah, compareció el viernes en rueda de prensa para pedir la intervención presidencial. "Vamos a utilizar todos los recursos, locales, federales, regionales o de otro tipo, para apoyar las operaciones del distrito y lo que es mejor para los residentes de DC", manifestó.

"La acción del Presidente autoriza a la FEMA a coordinar todos los esfuerzos de socorro en caso de desastre para aliviar las dificultades y el sufrimiento causados por la emergencia en la población local y brindar la asistencia adecuada para salvar vidas, proteger la propiedad, la salud y la seguridad públicas y disminuir o evitar la amenaza de una catástrofe", ha explicado la agencia en un comunicado.

La declaración de la Alcaldía tuvo lugar tras dos días de críticas del presidente sobre la gestión del derrame en Truth Social, en su mayoría dirigidas al gobernador demócrata de Maryland, Wes Moore. "Se está produciendo un desastre ecológico masivo en el río Potomac como resultado de la mala gestión de los líderes demócratas locales, en particular del gobernador", decía una publicación.