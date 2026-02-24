EEUU vuelve a matar a tres personas en el Caribe en un nuevo ataque contra una presunta narcolancha

Esta operación de EEUU lleva a 150 la cifra de muertos que Trump justifica en su lucha contra el narcotráfico

Donald Trump reclama a México "intensificar los esfuerzos" contra los cárteles tras la operación contra 'El Mencho'

El Comando Sur de EEUU ha informado de la muerte de tres personas en un nuevo ataque contra una presunta narcolancha en el Caribe este lunes. Esta operación lleva a 150 la cifra de muertos bajo los misiles estadounidenses, en lo que el Gobierno de Trump justifica en su lucha contra el narcotráfico.

"La embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico", ha informado Comando Sur, en su cuenta de X.

Estados Unidos comenzó a atacar embarcaciones supuestamente cargadas de drogas a principios de septiembre, y el último ataque eleva la cifra de muertos de la campaña a por lo menos 150. "La Fuerza Operativa Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas", se lee en el mensaje de Comando Sur que acompaña al vídeo del ataque.

EEUU justifica su despliegue militar en el Caribe y el Pacífico por supuestas operaciones contra el narcotráfico

Donald Trump mantiene estas operaciones militar y las justifica en el marco de su guerra contra los "narcoterroristas" que operan en América Latina, aunque no ha aportado pruebas concluyentes de que las embarcaciones hundidas estén involucradas en el tráfico de drogas, lo que ha provocado protestas formales en la ONU de Venezuela y Colombia, que cuestionan la legalidad de las operaciones.

Estos países invocan el respeto al derecho internacional y acusan a EEUU de que los ataques constituyen ejecuciones extrajudiciales, porque son ataques contra civiles, que no representan una amenaza inmediata para Estados Unidos.

EEUU mantiene desplegado desde septiembre del pasado año una gran flota militar naval en el Caribe y el Pacífico, donde en los últimos meses las fuerzas estadounidenses han atacado presuntas embarcaciones de contrabando de drogas, se han incautado barcos que transportaban crudo y se capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.