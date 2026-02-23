Donald Trump ha insistido en que México "intensifique los esfuerzos" contra los cárteles de la droga

Quién era 'El Mencho', el narco más buscado por Estados Unidos: los detalles de la compleja operación en la Sierra de Jalisco

Compartir







El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado este lunes que las autoridades de México deben "intensificar sus esfuerzos" contra los cárteles de la droga tras el operativo militar de este domingo contra el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho'.

"¡México debe intensificar sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas!", ha indicado en un mensaje en redes sociales tras hacerse eco de una entrevista del director de la Administración de Control de Drogas, Derek Maltz.

Con este escueto mensaje, el presidente norteamericano ha reaccionado a la operación contra 'El Mencho', considerado el jefe del CJNG, fallecido cuando estaba siendo trasladado a Ciudad de México. La operación dejó decenas de muertos entre agentes de las fuerzas de seguridad, civiles e integrantes de esta organización criminal, la mayor de todo México. En respuesta el cartel puso en marcha una oleada de disturbios en todo el país.

Quién era 'El Mencho', el narco más buscado por Estados Unidos

El líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', era ni más ni menos que el enemigo público número uno de México y de Estados Unidos, donde su cártel era el mayor introductor de droga. El cártel Jalisco Nueva Generación nace en 2010 como una rama del cártel de Sinaloa y se hace fuerte rápidamente en tres estados, en Jalisco, en Nayarit y en Colima, y extiende sus tentáculos.

PUEDE INTERESARTE Caos en México: qué hacer si cancelan un vuelo y cuáles son las zonas a evitar

Después por todo el país, no solamente para traficar con drogas sino para otros delitos como el robo, la extorsión o la trata con migrantes. 'El Mencho', que fue policía local durante su juventud un tiempo, era un hombre extremadamente discreto, no compraba objetos de lujo y prohibía a sus más cercanos, por ejemplo, que tuvieran redes sociales. Pero lo que sí tenían era un auténtico ejército de hombres.