Encontraron un pequeño altar sobre una mesilla con imágenes de la Virgen de Guadalupe y San Judas Tade

Así cazaron a El Mencho: un encuentro con una compañera sentimental condenó al narco al llevarle a su escondite

El nivel de violencia del cártel de Jalisco se rebaja en México, pero siguen produciéndose este tipo de enfrentamientos. Los narcos han disparado contra un edificio público en el estado de Michoacán. En las últimas horas, se ha mostrado además el lugar en el que fue descubierto de 'El Mencho' por el Cuerpo de Fuerzas Especiales de México.

La habitación principal del último escondite de 'El Mencho'. En las imágenes grabadas por el canal mexicano 'Milenio' destaca un pequeño altar sobre una mesilla con imágenes de la Virgen de Guadalupe y San Judas Tadeo, en un folio escrito a mano el salmo 91, donde leemos que el señor lo librará del lazo del cazador.

La visita de una amante permitió localizar su casa

No fue así esta vez para el narco. La visita de una amante permitió su localización y, aunque logró salir de la casa, murió en un bosque aledaño tras un enfrentamiento con las fuerzas especiales del ejército. Volviendo a la vivienda del exclusivo Tapalpa Country Club, entrando en la enorme cocina comedor utilizada por el sicario y su banda.

Allí se ha encontrado un medicamento con el que Nemesio Oseguera se trataba de una enfermedad renal. Subiendo al primer piso los cuartos de sus hombres de confianza, el asalto lo sorprendió a primera hora de la mañana del domingo. Y aunque intentaron salir al exterior, cayeron muertos o fueron detenidos.