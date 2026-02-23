El cártel Jalisco Nueva Generación nace en 2010 como una rama del cártel de Sinaloa

La detención y la muerte de 'El Mencho' desata el caos en varios estados de México: pánico entre los viajeros en el aeropuerto de Puerto Vallarta

El líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', era ni más ni menos que el enemigo público número uno de México y de Estados Unidos, donde su cártel era el mayor introductor de droga. El cártel Jalisco Nueva Generación nace en 2010 como una rama del cártel de Sinaloa y se hace fuerte rápidamente en tres estados, en Jalisco, en Nayarit y en Colima, y extiende sus tentáculos.

Después por todo el país, no solamente para traficar con drogas sino para otros delitos como el robo, la extorsión o la trata con migrantes. 'El Mencho', que fue policía local durante su juventud un tiempo, era un hombre extremadamente discreto, no compraba objetos de lujo y prohibía a sus más cercanos, por ejemplo, que tuvieran redes sociales. Pero lo que sí tenían era un auténtico ejército de hombres.

Su muerte se produjo en una compleja operación en la Sierra de Jalisco, con ayuda indispensable de Estados Unidos. Se trata de un logro de las autoridades mexicanas a las que Trump había amenazado con enviar militares estadounidenses al país si no tenían rápidamente resultados concretos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha cambiado radicalmente la estrategia de seguridad de Andrés Manuel López Obrador. Su predecesor hablaba de abrazos, no balazos, pero ella prefiere quedarse con la segunda parte de la frase.

Cientos de personas huyeron hacia la pista de aterrizaje evacuados por seguridad. Así lo relataba una vecina de Puerto Vallarta que por razones de seguridad nos pide que no revelemos su identidad. En Guadalajara se podía apreciar el humo de la ciudad ardiendo desde el propio aeropuerto.

Ahora, los viajeros buscan otras formas de salir del estado de Jalisco sin la certeza de que las carreteras y las calles sean seguras en estos momentos.