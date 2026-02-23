Ayudadas por la inteligencia estadounidense, las fuerzas especiales de México siguieron a la mujer hasta la vivienda donde se escondía

'El Mencho' era un líder discreto. Solo había tres fotos suyas y eran de los años 90. Nada de extravagancias, nada de lujos. ¿Cómo pudieron darle caza? Un encuentro con una de sus compañeras sentimentales condenó al narco más buscado. Ayudadas por la inteligencia estadounidense, las fuerzas especiales de México siguieron a la mujer hasta la vivienda donde se escondía Nemesio Rubén Oseguera "El Mencho", que escapó del primer enfrentamiento y fue abatido tras otro tiroteo en un bosque cercano, informan Ruben G Enebral y Aitor Sáez.

La pareja de El Mencho se reunió con él en Tapalpa, Jalisco, el 20 de febrero. Un día después la mujer abandonó el lugar, pero no el narco, que se mantuvo en el mismo sitio rodeado de una red de seguridad. Error. Conocido por todos era que contaba con un ejército propio. Con esta información se realizó de inmediato el plan para la operación y se organizó una fuerza operativa integrada por fuerzas especiales del Ejército y de la Guardia Nacional y aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM).

Como se esperaba, no fue fácil. Atrapar a El Mencho iba a costar sangre. Una fuerza operativa se desplazó para detenerlo, pero al notar presencia del personal militar, todo su ejército abrió fuego contra de los soldados y guardias nacionales. No solo eso. El Mencho dejó un grupo en el área de cabañas para detener el avance y cubrir su retirada. Un cuerpo armado para resistir, para hacer la cobertura al líder, para morir por él, nada menos. Ocho presuntos delincuentes y 2 militares fueron heridos. La persecución seguía su curso.

“El Mencho” y su círculo cercano huyeron, como si de una película de acción se tratara, a una zona boscosa. El objetivo era tender un cerco para poder atraparlo, pero el enfrentamiento fue de nuevo inevitable y de tal calibre que un helicóptero tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia al ser alcanzado.

La dificultad de atrapar a El Mencho se conocía. Y era una obsesión. Tanto el Ejército como la Marina Armada llevaban más de diez años siguiéndole los pasos entre los estados de Michoacán, Jalisco y Colima. Allí, como suele ocurrir con todos los jefes del narco tejió una amplia red de protección para movilizarse sin problema entre zonas serranas y urbanas, segúin informa El Universal.

Un dato refleja lo complejo de esta operación. “El Mencho” fue ubicado en más de cinco ocasiones y en todas ellas logró escapar. No fue esta vez. El Mencho cayó abatido.

Pero la reacción del cartel ha sido durísima. El Operativo contra "El Mencho" deja finalmente 62 muertos y 70 detenidos. Varios territorios del país siguen en alerta, mientras el cuerpo de El Mencho permanece en dependencias de la Fiscalía, en Ciudad de México bajo unas importantes medidas de seguridad.

El descabezamiento del Cartel de Jalisco es un logro para las autoridades. Pero van a pagar el pecado de haberlo dejado crecer tanto. "Abrazos, no balazos", decía el presidente anterior. Lo más posible ahora es una guerra interna por el liderazgo y otra contra el Estado similar al "Culiacanazo" de 2019, cuando el caos inundó México tras la detención del hijo del Chapo.