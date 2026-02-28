Las autoridades estadounidenses han emitido una "alerta mundial" para sus ciudadanos en el extranjero

Israel y Estados Unidos lanzan un ataque contra Irán: Netanyahu afirma que hay "muchas señales" de que Jamenei haya muerto

Compartir







Las autoridades estadounidenses han emitido una "alerta mundial" para sus ciudadanos en el extranjero como consecuencia del ataque lanzado este sábado contra Irán.

"Tras el lanzamiento de operaciones de combate estadounidenses en Irán los estadounidenses de todo el mundo y en particular en Oriente Próximo deben seguir los consejos de las últimas alertas de seguridad emitidas por la embajada o consulado estadounidense más cercano", ha publicado el Departamento de Estado.

La alerta emitida por EEUU a sus ciudadanos

Así, advierte de que "el cierre de espacios aéreos podría afectar a los viajes" e insta a los ciudadanos estadounidenses a "tener una mayor cautela".

Teherán estaba negociando con Estados Unidos un acuerdo sobre su programa nuclear cuando Washington atacó por sorpresa este sábado a Irán con el apoyo de Israel y el objetivo declarado de conseguir un cambio de gobierno.

Netanyahu afirma que hay "muchas señales" de que el líder supremo Ali Jamenei murió en los ataques contra Irán

Por otro lado, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado que hay "muchas señales" de que el líder supremo Ali Jamenei murió en los ataques conjuntos lanzados por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán, con el objetivo declarado de forzar un cambio de régimen.

PUEDE INTERESARTE Las imágenes del ataque de Israel y EEUU a Irán y la respuesta de Teherán

"Hay muchas señales de que Jamenei no sigue con vida", ha asegurado el primer ministro israelí en una alocución a la ciudadanía de Israel, en la que ha explicado que el ataque inicial tuvo como objetivo el lugar en el que se encontraba el líder supremo iraní.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Netanyahu ha tachado de "tirano" a Jamenei, acusándole de promover el "terrorismo" por todo el mundo y de estar detrás de planes para destruir Israel, unas iniciativas que, según ha defendido el primer ministro israelí, han sido totalmente desbaratadas con la ofensiva mano a mano con Estados Unidos.

El ataque de este sábado ha matado a "varios de los principales líderes" de Irán implicados en el programa nuclear, ha asegurado Netanyahu, quien tras una primera jornada que ha señalado como "histórica", ha indicado que Tel Aviv continuará atacando "varios objetivos del régimen".