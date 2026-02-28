Así están viviendo en Teherán los ataques de Irán

Logo de telecincotelecinco
Así están viviendo en Teherán los ataques sobre Irán: exhiben normalidad y hablan de "fracaso" de EEUU e Israel

TeheránLas primeras horas tras los ataques sobre Irán han sido de gran tensión en Teherán, aunque con el paso de la mañana la situación ha tendido a normalizarse. Así lo ha explicado el enviado especial, Pablo Morán, que describe una ciudad acostumbrada a episodios de crisis y en la que la vida cotidiana ha ido retomándose progresivamente.

Según su relato, los comercios han vuelto a abrir, los trabajadores se han desplazado a sus empleos y los niños han acudido a la escuela, mientras el foco informativo se ha desplazado al centro de la capital. Allí, simpatizantes del régimen de los ayatolás se están concentrando para condenar los ataques registrados durante la madrugada.

Las autoridades iraníes han confirmado que Jamenei ha sido evacuado

La atención está ahora puesta en el mensaje que se espera en las próximas horas del líder supremo, Alí Jamenei. Desde Teherán se subraya que no tiene por qué tratarse de una prueba de vida, ya que Irán llevaba tiempo preparando su respuesta y el comunicado podría haber sido grabado con anterioridad.

Las autoridades iraníes han confirmado que Jamenei no se encuentra en la capital y que ha sido evacuado a un lugar seguro, al igual que el presidente del Gobierno, el del Parlamento y los principales responsables del Consejo de Seguridad. Todos ellos, aseguran, se encuentran a salvo tras los ataques. Por este motivo, Irán sostiene que ni Estados Unidos ni Israel han logrado su objetivo y considera que la operación para acabar con la cúpula del poder ha fracasado.

