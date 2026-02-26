Encuentran los cadáveres de una madre de 80 años y su hijo de 50 en un domicilio de Felanitx, en Mallorca

Los investigadores tratan de aclarar lo ocurrido en una vivienda de Felanitx tras el hallazgo de dos fallecidos

La Guardia Civil investiga la aparición de los cadáveres de una mujer de 80 años y su hijo de 54 en un domicilio de Portocolom, en el municipio de Felanitx, en Mallorca.

El hallazgo se produjo sobre las dos de la tarde en una vivienda en la calle Grivia

Según fuentes de la investigación y 'Diario de Mallorca', el aviso fue dado por un familiar, tras lo cual se desplazaron hasta el lugar los servicios sanitarios, que únicamente pudieron confirmar el fallecimiento de ambas personas.

Hasta el domicilio acudieron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Felanitx. Los investigadores del Instituto Armado están llevando a cabo una minuciosa inspección ocular para tratar de determinar las causas de la muerte y recabar vestigios.

Por el momento, no se han encontrado indicios de violencia, y las primeras hipótesis apuntan a un posible suicidio, aunque los investigadores no descartan ninguna línea de investigación hasta que concluyan las diligencias y se conozcan los resultados forenses.

Recursos de ayuda

En España existen recursos de apoyo ante ideaciones suicidas, como el Teléfono de la Esperanza (717 003 717), en Baleares el 971 461 112, la línea 024 del Ministerio de Sanidad y el 112, que dispone de atención con profesionales de psicología.