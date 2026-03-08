¿Quién mató a las niñas de la escuela de Irán?: cruce de acusaciones entre Irán y EEUU

Trump ha asegurado que las fuerzas iraníes suelen ser imprecisas con su armamento

Guerra en Irán: Pezeshkian, sobre su discurso conciliador: "No vamos a permitir que se apoderen de ni un solo centímetro del suelo del país"

La matanza en una escuela femenina del sur de Irán, ocurrida el primer día de la ofensiva militar de Estados Unidos y Israel contra el país, sigue rodeada de incógnitas. La pregunta sobre quién está detrás del ataque continúa sin respuesta definitiva mientras las investigaciones siguen abiertas.

El bombardeo alcanzó una escuela en la ciudad de Minab durante la jornada escolar. Según datos de la Media Luna Roja Iraní, cerca de 180 personas murieron, la mayoría alumnas.

Ante la gravedad de los hechos, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, reclamó una investigación “rápida, imparcial y exhaustiva” para esclarecer lo ocurrido. Según explicó la portavoz de su oficina, Ravina Shamdasani, decenas de niñas murieron o resultaron heridas cuando el centro escolar fue alcanzado por el ataque, el más devastador registrado en los primeros días de la guerra.

Cruce de acusaciones

Mientras tanto, en Washington han surgido versiones contradictorias. En el Pentágono algunos responsables consideran que el ataque ha sido consecuencia de la propia ofensiva militar estadounidense. Sin embargo, el presidente Donald Trump, preguntado a bordo del Air Force One, apuntó a que el responsable sería el propio Irán.

El mandatario argumentó que las fuerzas iraníes suelen ser imprecisas con su armamento y señaló al régimen de Teherán como el único que, según su criterio, ataca de forma habitual a civiles. El secretario de Defensa, Kit Hesed, se mostró más prudente y afirmó que el caso sigue bajo investigación.