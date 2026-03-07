Irán ha mandado seis oleadas de misiles en solo 12 horas pero no se han reportado víctimas mortales por el ataque

Guerra en Irán: Trump avisa que Teherán recibirá este sábado "un golpe muy duro" y amenaza con la "destrucción total"

Irán continúa su ofensiva en medio de la escalada bélica contra Israel. Según informa Laura de Chiclana, el país ha mandado seis oleadas de misiles en solo 12 horas. Los servicios médicos aseguran que no hay ninguna víctima tras los ataques. Pero no es el único país que está atacando a Israel.

Hezbolá ha mandado cohetes y drones mientras la tensión crece entre ambos. Israel pidió ayer la evacuación de todo el sur del Líbano, lo que afectará a 250.000 personas. Hoy, el país ha lanzado una orden de evacuación a la zona costera llamada Tiro. Hezbolá pide a los ciudadanos que están en el norte de Israel que evacúen porque se esperan más ataques.

"Les reiteramos nuestro llamado a que evacuen sus hogares inmediatamente", anuncian las Fuerzas Armadas

Las Fuerzas Armadas israelíes han reiterado este sábado la orden de evacuación de todo el territorio libanés situado al sur del río Litani, donde hay importantes ciudades como Tiro, Sidón, Nabatiye o Yezín: "Las incursiones y bombardeos continúan mientras las FDI operan con gran fuerza en la zona. Por lo tanto, para su seguridad, les reiteramos nuestro llamado a que evacuen sus hogares inmediatamente y se dirijan directamente al norte del río Litani".

"Cualquiera que esté cerca de miembros, instalaciones o equipos de combate de Hezbolá está poniendo su vida en riesgo. Permanecer al sur del río Litani podría poner en peligro su vida y la de su familia. Cualquier movimiento hacia el sur puede poner en peligro su vida", ha advertido el militar israelí.

Al menos 41 muertos en el Líbano por el ataque de Israel

Mientras, en el Líbano han registrado la muerte de al menos 41 personas entre ellas tres militares libaneses, y otras 40 han resultado heridas durante una incursión nocturna efectuada a última hora del viernes por el Ejército de Israel. La agencia explica que la incursión fue protagonizada por cuatro helicópteros Apache, con fuerzas de tierra, y tenía como objetivo el cementerio familiar de Al Shukr.

El Ejército israelí ha terminado confirmando que la incursión fue efectuada para "intentar localizar artefactos relacionados" con el piloto Ron Arad, desaparecido en Líbano en 1986. La búsqueda, concluye el comunicado, fue infructuosa.