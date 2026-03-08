Gisèle Pelicot, símbolo del movimiento feminista, ha participado en la manifestación de París

Día de la Mujer | El feminismo vuelve a las calles un lluvioso 8M para alertar de un retroceso de derechos

Compartir







Decenas de miles de personas se manifestaron este domingo en París contra la violencia sexista y contra las discriminaciones que sufren las mujeres por todo el mundo, y en particular en países como Irán o Afganistán, donde sus derechos están muy lejos de la igualdad con los hombres.

El desfile convocado con ocasión del Día Internacional de la Mujer principalmente por sindicatos, asociaciones feministas y organizaciones y partidos de izquierda y de extrema izquierda, salió a partir de las 14.00 locales de la plaza de Stalingrado, al noreste de la ciudad, en dirección de la plaza de la República, en el centro.

Gisèle Pelicot, participante en la manifestación

Entre quienes participaron en la marcha estuvo Gisèle Pelicot, mundialmente conocida por haber sido víctima durante años de violaciones en estado inconsciente del que era su marido por los ansiolíticos con los que la drogaba para abusar de ella y que hicieran lo mismo decenas de otros hombres a los que invitaba a su propia casa.

Gisèle Pelicot, símbolo del movimiento feminista al haber decidido que el juicio contra su exmarido y contra esos otros hombres se hiciera con luz y taquígrafos "para que la vergüenza cambiara de bando", acudió a la manifestación de la mano de su hija, Caroline Darian, con la que había tenido algunas fricciones a partir de las derivadas del caso.

Muchos de los mensajes de las pancartas que llevaban los participantes en la marcha, muy mayoritariamente mujeres y en buena medida jóvenes, se referían a la violencia contra las mujeres: "¡Alto a la violencia sexista y sexual!", "Nueve de cada diez víctimas conocen al violador".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El debate ideológico y político estuvo muy presente, con proclamas como "La extrema derecha no es nunca feminista" o "El feminismo de extrema derecha no existe".

Los sindicatos aprovecharon para recordar sus reivindicaciones en materia de igualdad de derechos sociales, y así ocho centrales recordaron en un pasquín común que de cara a las pensiones las mujeres en Francia se enfrentan en muchos casos a jubilaciones más tardías, pensiones más bajas y aislamiento.