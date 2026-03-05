Celia Molina 05 MAR 2026 - 10:55h.

Gisèle Pelicot, la mujer francesa que fue violada durante años por su marido y otros individuos, esta de gira con su impactante libro

Así le contó Gisèle Pelicot a sus tres hijos que su padre la había violado junto a otros hombres: "No tengo buenas noticias"

Compartir







Gisèle Pelicot, la mujer francesa que se enteró por medio de unos vídeos que su marido la había drogado y violado durante diez años, junto a decenas de hombres a los que él mismo invitaba, se encuentra en plena promoción de su libro, 'Un himno a la vida'. En él narra todo su proceso psicológico desde que un agente de policía le enseñó una imagen que demostraba una cadena de agresiones sexuales de las que no era consciente hasta el desarrollo del juicio contra su marido, que fue condenado a 20 años de cárcel.

Ella marcó un hito en el marco moderno de los juicios contra los violadores y agresores sexuales, tomando la decisión de que éste se celebrada a puerta abierta, aún teniendo la opción de que se hiciera en privado, sin la presencia de público ni de os medios de comunicación para preservar la intimidad de la víctima. Gisèle pronunció entonces una frase que ha quedado para la historia: "Que la vergüenza cambie de bando" para eliminar el estigma que sufren las mujeres que han sufrido cualquier tipo de agresión sexual.

"La frase no es mía, es de un juicio de 1978"

Ahora, en una reciente entrevista en La SER en la que ha hablado de su impactante libro, esta mujer, que se ha convertido en todo un icono feminista, ha confesado que, en realidad, esa frase no era suya:

"Tardé bastante en tomar la decisión de celebrar el juicio a puerta abierta. Cuando una mujer es una víctima de agresión sexual, se siente avergonzada. Una se siente culpable, se siente responsable, se pregunta el por qué, o qué ha hecho ella para que le suceda algo tan malo y, por supuesto, pensé que la vergüenza tenía que cambiar de bando. Esta frase no es mía, es de Giséle Halimi en un juicio de 1978 y yo también creo que es el momento de que la vergüenza cambie de bando", ha dicho frente a los micrófonos del medio español.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

¿Quién es Gisèle Halimi, la verdadera autora de la frase?

"Si yo me hubiese encerrado en la sala del juzgado con esos individuos, tal vez no habría conocido bien sus caras, sus nombres, y me hubiesen hecho responsable de lo que pasó. Yo quería darle la vuelta a la situación. Es para ellos la vergüenza, ellos son los culpables y yo soy la víctima. Todas tenemos que tener la confianza en nosotras mismas para abrir estos procesos como víctimas. Sé que mi caso era distinto, porque yo tenía todas las pruebas, pero es importante que lo hagamos", ha concluido en su intervención.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Ella, por tanto, se basó en la lucha de otra mujer, una abogada también llamada Gisèle, que, en 1978, pronunció esa frase mientras representaba a Anne Tonglet y Araceli Castellano, dos mujeres belgas que habían sido violadas por tres hombres en una cala cerca de Marsella, Francia. Esta letrada, con su mensaje sobre la vergüenza - que promulgaba desde la asociación que, cinco años antes, había fundado con Simone de Beauvoir - consiguió elevar la pena contra las agresiones sexuales (que en aquel momento solo eran consideradas como un delito) y también que este tipo de juicios no tuviera por qué hacerse a puerta cerrada, a no ser que la propia víctima así lo decidiera.

"Cuando se trata de una violación, nosotros, en nuestro movimiento, insistimos en la apertura de los juicios porque creemos que la mujer que ha sido víctima no debe sentirse culpable y que no tiene nada que ocultar. Lo escandaloso no es denunciar la violación, lo escandaloso es la violación en sí misma", dijo en una entrevista en 'Le Jorunal', inspirando a las mujeres del presente y del futuro, como Pelicot.